    Desde el Municipio de Nogoyá a través de la Dirección de Deportes y Recreación dan a conocer la grilla de los Talleres y Escuelas Deportivas Municipales 2026.
    Se tratan de alternativas para la recreación, el deporte, la sociabilización y la salud.
    Los interesados en inscribirse podrán hacerlo comunicándose a la línea de celulares dispuesto en cada propuesta.
    Puede ser una imagen de texto que dice "Deportes Adaptados Fútbol Inclusivo Mercedes Birchenz Ricardo Enrique Guadalupe Acosta 15 a 17 horas Lunes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15617350 Municipiode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de básquet y texto que dice "Deportes Adaptados Básquet, atletismo, boccia, etc. Ornela Melgarez 16 a 18 horas Martes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15451139 Municipiode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "AN LOVE Deportes 12 NOGDY Adultos Mayores Tejo, Golf, Orientación, etc. Enzo Correa Jonathan Molas 14a16horas 14a 16 horas Martes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15416883 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de yoga y texto que dice "Deportes ជា្រាអចូ Adultos Mayores Yoga Andrea Gomez Negri 10.15 11.30 10.15a11.30|18 18 19.30 horas 010.15a11.30h 10.15 horas Lunes Miércoles c.. ទ C.I.C (03435) 15400731 (03435) 15400731 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Deportes Adultos Mayores Gimnasia Candela Rey 14.30 a 16.30 horas Lunes y miércoles Club 25 de Mayo (03435) 15463363 Municipiode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de ‎una o varias personas y ‎texto que dice "‎TE RGE ازوم Ajedrez Juan Correa 10 a 11.30 horas Martes y jueves Club Sirio Libanés (03435) 15456705 21 021a22horas a 22 horas Jueves Club Sirio Libanés (03435) 15456705 Municiplode Nogoyá‎"‎‎
    Puede ser una imagen de texto que dice "Aulita ώα FÜCRYE Atletismo Daniel Taborda 14a 15 horas Lunes a viernes Cancha Bicentenario (03435) 15415229 Municploe Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Deportes Adaptados Patín Adaptado Daniela Méndez 18 horas Martes y jueves Gimnasio Colegio del Huerto (03435) 15615309 Nogoyá Municploe Municipiode"
    Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "ยจิะก่ Fútbol Infantil Celeste Álvarez 18 a 20 horas Martes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15413257 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de bicicleta y texto que dice "TR Ciclismo Gabriel Ayala 14 a 15 horas Martes y jueves Martes Cancha Bicentenario (03435) 15411401 Municiplode nin Nogoyá"
    Puede ser una imagen de básquet y texto que dice "Jugando en Mi Barrio Guillermo Laso 17 a 18 horas Lunes Lunesymiércoles y miércoles Ermita de Schoenstatt (03435) 15616731 17 a 18 horas Martes y jueves Villa 14 (03435) 15616731 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Bochas Néstor Cabrera 118a 18a a 19.30 horas Lunes y viernes Club Ferrocarri (03435) 15457221 18a19.30horas a 19.30 horas 18 Miércoles Club 9 de Julio (03435) 15457221 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de vóleibol, playa y texto que dice "Purisima Purisima Beach Vóley Iván Schwindt 18 19.30 horas Martes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15452168 Nogoyá Municiplode"
    Puede ser una imagen de artes marciales y texto que dice "번꽃 Taekwondo Elizabeth García Garcia ូ 19 a 21 horas Martes y jueves Club Deportivo Nogoyá (03435) 15409093 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Ritmos Latinos Cintia León 18 19 horas 1 Lunes y miércoles Ctro. Com. Ramón Moreira (03435) 15458769 18 a 19 horas Martes y jueves Ctro. Com. San Martín (03435) 15458769 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de yoga y texto que dice "Yoguilates Dora Barbosa 17 a 19 horas Lunes O Ctro. Com. San Martín (03435) 15461518 18 a 20 horas Jueves Ω Salón Parroquia San Ramón (03435) 15461518 Nogoyá Municiplode"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Boeo Emiliano EmilianoBusson Busson 17 a 19 19 horas Miércoles y viernes Polideportivo municipal (03435) 15535380 Municiplode Municploe ስ Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Patinaje Inline Freestyle Evelyn Guillerón 9.30 a 11 horas Martes Polideportivo municipal (03435) 15405150 17 a18.30 horas Martes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15405150 Mucpaa Nogoyá Municlplode"
    Puede ser una imagen de vóleibol y texto que dice "Vóley Nicolás Lupi 16a a 18 horas Lunes Lunesymiércoles y miércoles Colegio San Sebastián (03435) 15450457 Nogoyá Municipiode"
    Puede ser una imagen de básquet y texto que dice "molta Básquet Leandro Barrón 18.30 a 20.30 horas Martes y jueves Polideportivo municipal (03435) 15513274 Municiplode Nogoyá"
    Puede ser una imagen de ‎texto que dice "‎IMERCADO CADO goyder חל Joj Kickboxing Rocío Romero 18.30 a 19.30 horas Martes y jueves Dojo Black Wolf （B° San Martin) (03435) 15405498 Municiplode Nogoyá‎"‎
    Puede ser una imagen de texto que dice "Pelota Paleta Johanna Zair 18.30 a 20.30 horas Martes Martes y jueves Club Deportivo Nogoyá (03435) 15451660 Municploe Municiplode Nogoyá"

