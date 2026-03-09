Nogoyá
Desde el Municipio de Nogoyá a través de la Dirección de Deportes y Recreación dan a conocer la grilla de los Talleres y Escuelas Deportivas Municipales 2026.
Se tratan de alternativas para la recreación, el deporte, la sociabilización y la salud.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo comunicándose a la línea de celulares dispuesto en cada propuesta.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com