TC en San Juan: Mariano Werner largará 45° en el “Desafío de las Estrellas”

En esta ocasión, la tradicional prueba denominada “Desafío de las Estrellas” contará con 48 autos habilitados para correr, cuatro menos que en la última cita disputada en Concepción del Uruguay. A diferencia de las carreras regulares, no hubo clasificación ni series previas: el orden de largada se definió por sorteo, lo que aumentó la expectativa.

Desafío de las Estrellas

El sorteo se realizó el viernes por la noche en el estadio Aldo Cantoni, donde el azar favoreció a Gastón Mazzacane. El piloto de La Plata sacó la bolilla número 1 y partirá en punta con su Chevrolet Camaro, escoltado por Augusto Carinelli. En contraste, Marcelo Agrelo y Mauricio Lambiris resultaron los menos afortunados, al largar último y anteúltimo, respectivamente.

Santero y Canapino, atrás

El vigente campeón y líder del certamen, Julián Santero, saldrá desde el puesto 36°, mientras que Agustín Canapino lo hará desde la 37ª posición. Werner, por su parte, afrontará la final desde el fondo del pelotón, lo que implicará una carrera a pura remontada.

Competencia estratégica

La exigencia en El Villicum no solo radicará en adelantar posiciones, sino también en administrar el consumo de combustible y neumáticos, debido a las particularidades del trazado y las reglas de esta fecha. Los cambios reglamentarios implementados para esta edición buscan aumentar la competitividad y agregar variables que podrían alterar el desarrollo habitual de la prueba. (Fuente: Carburando)

Así quedó conformada la grilla de largada