Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Nacionales Noticias

    TC en San Juan: Mariano Werner largará 45° en el “Desafío de las Estrellas”

    Nogoyá Times Posted on
    En el sorteo de la grilla para el “Desafío de las Estrellas” en San Juan, Mariano Werner partirá desde el puesto 45. La final reunirá a 48 autos en El Villicum.
    La novena fecha del Turismo Carretera, que se disputa este fin de semana en el autódromo El Villicum de San Juan, tendrá un formato distinto al habitual y pondrá a prueba la estrategia de pilotos y equipos. Mariano Werner, representante entrerriano, largará desde la posición número 45 en la competencia final.

     

    En esta ocasión, la tradicional prueba denominada “Desafío de las Estrellas” contará con 48 autos habilitados para correr, cuatro menos que en la última cita disputada en Concepción del Uruguay. A diferencia de las carreras regulares, no hubo clasificación ni series previas: el orden de largada se definió por sorteo, lo que aumentó la expectativa.

    Desaf&iacute;o de las Estrellas
    Desafío de las Estrellas

    El sorteo se realizó el viernes por la noche en el estadio Aldo Cantoni, donde el azar favoreció a Gastón Mazzacane. El piloto de La Plata sacó la bolilla número 1 y partirá en punta con su Chevrolet Camaro, escoltado por Augusto Carinelli. En contraste, Marcelo Agrelo y Mauricio Lambiris resultaron los menos afortunados, al largar último y anteúltimo, respectivamente.

     

    Santero y Canapino, atrás

    El vigente campeón y líder del certamen, Julián Santero, saldrá desde el puesto 36°, mientras que Agustín Canapino lo hará desde la 37ª posición. Werner, por su parte, afrontará la final desde el fondo del pelotón, lo que implicará una carrera a pura remontada.

     

    Competencia estratégica

    La exigencia en El Villicum no solo radicará en adelantar posiciones, sino también en administrar el consumo de combustible y neumáticos, debido a las particularidades del trazado y las reglas de esta fecha. Los cambios reglamentarios implementados para esta edición buscan aumentar la competitividad y agregar variables que podrían alterar el desarrollo habitual de la prueba. (Fuente: Carburando)

    As&iacute; qued&oacute; conformada la grilla de largada
    Así quedó conformada la grilla de largada
    As&iacute; qued&oacute; conformada la grilla de largada
    Así quedó conformada la grilla de largada. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like