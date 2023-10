Tini Stoessel estaría distanciada de su familia: los detalles

“Tini no está en un buen momento con sus padres. Todo tendría que ver con su carrera y no con un tema familiar”, sostuvo el periodista Juan Etchegoyen, quien reveló detalles sobre esta problemática.

La cantante Martina “Tini” Stoessel logró consolidarse como una de las artistas más importantes de Argentina y desde sus inicios trabajó codo a codo junto a su padre, Alejandro Stoessel, sin embargo, la relación laboral entre ambos llegaría a su fin.

Hace algunas semanas, muchos seguidores de Tini notaron que su familia no interactuaba con ella en redes sociales y no intercambiaban “me gustas”.

Esto despertó una alerta entre los fanáticos y comenzaron los rumores sobre un posible distanciamiento.

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles sobre esta problemática en la familia Stoessel.

“Ustedes me vienen preguntando hace rato qué pasa con Tini y sus padres, por qué no se muestran juntos, por qué no hay likes de un lado ni del otro. Bueno, voy a detallarte los datos que tengo, esto que voy a revelar lo cuento con el mayor de los respetos por la familia de Tini”, comenzó.

“En los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que la `Triple T` se enteró y que no le gustaron. Solamente voy a decir eso porque prefiero no profundizar”, explicó el periodista.

Según dio a conocer, la cantante no estaría de acuerdo con la visión de su familia sobre su carrera, ya que le “mancharía” su impronta artística.

“Esta data que te cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo. Tini no está en un buen momento con sus padres. Todo tendría que ver con su carrera y no con un tema familiar”, cerró. Fuente: El Once