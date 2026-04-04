Tini Stoessel habló de Emilia Mernes y se quebró en pleno show: “Es algo delicado”

El momento ocurrió durante su presentación en el hipódromo de la provincia, donde Tini Stoessel decidió hacer una pausa en el recital para dirigirse a sus seguidores. Allí, habló sobre la situación y pidió que se respete su decisión de no profundizar en el tema.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde el video fue difundido por fanáticos que registraron el momento.

El mensaje de Tini en el escenario

Durante su intervención, la artista se mostró conmovida y explicó que atraviesa un proceso personal. “Cada uno tiene sus procesos para entender y asimilar cosas que le pasaron en la vida”, expresó ante el público.

En ese contexto, Tini Stoessel cuestionó cómo se trató el tema en los últimos días. “Me pareció un tanto injusto que se esté llevando para un lugar que no es”, afirmó.

Además, dejó en claro que no brindará más detalles por el momento. “Prefiero dejarlo acá”, sostuvo, marcando un límite sobre el alcance de sus declaraciones.

Un conflicto que se mantiene sin definiciones

La cantante también hizo referencia a las personas involucradas en la situación. “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”, indicó, sin dar mayores precisiones.

En ese tramo, Tini Stoessel se mostró al borde del llanto y describió el tema como sensible. “Es algo muy delicado”, señaló, con la voz quebrada.

Antes de retomar el show, pidió a sus seguidores que no insistan con preguntas sobre el conflicto. “Dejen de intentar saber qué pasó. Por ahora, yo elijo el silencio”, expresó. Fuente: El Once

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