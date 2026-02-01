Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

El festival más esperado del año para los más chicos llega con shows de las figuras más queridas, zonas interactivas, talleres creativos y novedades que prometen una experiencia inolvidable para las familias. El line up completo.

La edición 2026 de Kidzapalooza sorprenderá desde el inicio con la presencia de Topa,Panam y Circo y Piñón Fijo como grandes protagonistas de la programación infantil. Estos artistas encabezan una cartelera que suma propuestas para todos los gustos y edades, consolidando el espacio como un punto de encuentro clave dentro del festival.

Entre las novedades más esperadas, el acceso para niños y niñas de hasta diez años seguirá siendo gratuito, siempre que estén acompañados por un adulto con entrada y realicen la acreditación previa a través del sitio web oficial. La entrega de pulseras identificatorias se realizará exclusivamente en la boletería de la avenida Márquez 700 el mismo día del festival, con la posibilidad de acreditar hasta cuatro menores por cada adulto responsable.

La grilla artística además llega con otros proyectos musicales y artísticos: ¡Qué lío, Hugo!, Astrocity, Kidza Boom, Mecache Rock, Desenchufados en Banda, Kiseki, Divertrap, School of Rock, Las canciones de AINE, Latin Duo, Partysani Klezmer Band y Arjaus Crew. El anfitrión será Rudy Güemes, quien acompañará la jornada con su carisma.

Más allá de los shows, la agenda de Kidzapalooza incluye una variedad de talleres y zonas interactivas que buscan estimular la creatividad y el aprendizaje. Entre las propuestas se destacan la Escuela de Rock, donde los chicos podrán tener su primer acercamiento a instrumentos musicales; la Look Station, para transformarse en verdaderos rockstars; y la Escuela de Rap, un espacio dedicado a la expresión y creatividad a través de la música urbana.

La oferta de actividades suma también un Parque de Acción con juegos libres, una zona de baile con profesores que enseñarán las coreografías del momento, y espacios dedicados a la ecología y la sustentabilidad, a cargo de la Fundación Regenerar. Para quienes disfrutan de los experimentos, Ciencia Divertida será la encargada de enseñar mediante la ciencia lúdica, mientras que la Fábrica de Pósters permitirá a los niños llevarse su propio recuerdo artístico del festival.

El área de Minipalooza atiende especialmente a los más pequeños, con carpa de lactancia, cambiadores y juegos Montessori. A esto se suman una zona chill para el descanso y una oferta gastronómica pensada para toda la familia.

El acceso se organiza mediante un sistema de registro: tras retirar la pulsera, el adulto responsable debe ingresar al portal de Kidzapalooza y completar la acreditación de los menores. El día del evento, será necesario presentar el DNI del adulto, la pulsera registrada y el DNI de cada niño para recibir la pulsera identificatoria, que será colocada por el personal del festival.

Kidzapalooza se posiciona así como un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión, reafirmando el compromiso de Lollapalooza Argentina con la diversidad y la inclusión de públicos de todas las edades. Las entradas ya están disponibles exclusivamente a través de All Access. El festival se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

La emoción marcó el cierre del Kidzapalooza durante la edición pasada, donde Topa compartió su entusiasmo y reflexiones tras presentarse ante el público infantil. En diálogo exclusivo con Teleshow, el animador infantil destacó el significado especial que tiene este escenario dentro del festival.

“Estoy súper contento de poder llevar un poco de amor, de alegría, de música y por qué no de pogo para los más chiquititos”, agregó entre risas, en sintonía con su estilo cercano. “Es reimportante porque la familia viene a disfrutar acá, y los chicos puedan hacerlo con sus bandas y sus referentes. Está buenísimo”, explicó con sinceridad.

El animador subrayó que este tipo de experiencias deja huella en las infancias y siembra recuerdos para el futuro. “Esto es hermoso. Lollapalooza es algo que trasciende y es espectacular que lo puedan vivir desde los más pequeños porque es una semilla que vos vas dejando ahí. En ese sentido, cuando crecen los más chicos y son adolescentes ya conocen lo que es la experiencia”, afirmó, resaltando la trascendencia del festival para cada generación. Fuente: Teleshow