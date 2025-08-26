Tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis: cuándo llegarán y las zonas más afectadas
Las jornadas venideras “tendrán un patrón muy homogéneo, con pocas variaciones regionales: temperaturas en ascenso, ausencia de precipitaciones y cielos mayormente soleados. Este escenario permitirá que gran parte del territorio argentino transite un final de agosto con características templadas a cálidas para la estación”, ratificó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.
En Entre Ríos se prevén hasta el viernes registros térmicos mínimos por encima de 10 grados y máximas que superarán todas las tarde los 20°C.
No obstante, este panorama estable se mantendrá sólo hasta los días previos al 30 de agosto, fecha en la que, según la tradición popular, suele manifestarse la denominada tormenta de Santa Rosa. Este año, el fenómeno no solo llegaría con puntualidad, sino también con una intensidad destacada.
Ciclogénesis en fecha de tormenta de Santa Rosa
Los pronósticos indican que hacia el 30 de agosto podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis en la porción central del país. Este tipo de fenómeno implica la formación de un centro de baja presión que desencadena lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.
De confirmarse, “provincias como La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires podrían registrar acumulados significativos”. Si bien “la ubicación exacta y la magnitud aún pueden sufrir ajustes, el escenario proyectado alerta sobre precipitaciones abundantes en la región”, dijo De Benedictis en Meteored.
La tormenta de Santa Rosa
La tormenta de Santa Rosa es un evento asociado al 30 de agosto, día de conmemoración de Santa Rosa de Lima. Popularmente, se considera que en torno a esa fecha suelen producirse temporales significativos en el país.
De acuerdo con estadísticas históricas, en los alrededores del 30 de agosto se registra en promedio una probabilidad algo superior al 50% de que ocurran tormentas en la región central de Argentina. Si bien no se trata de un fenómeno garantizado, la recurrencia lo convirtió en una referencia del calendario popular.
Este año, “la coincidencia entre el mito y la proyección meteorológica es llamativa: tras varias jornadas de ambiente primaveral, la entrada en escena de un sistema de baja presión podría dar origen a una tormenta que marcaría el cierre de un agosto que ya quedará entre los más lluviosos de la historia reciente”, completó el meteorólogo. Fuente: El Once
