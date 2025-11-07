Torneo Clausura: con el Superclásico, así se jugará la fecha 15 este fin de semana

El duelo promete emociones fuertes, ya que ambos equipos llegan con necesidades diferentes pero igual intensidad. Central apunta a confirmar su gran momento en el torneo, y San Lorenzo necesita sumar para no depender de otros resultados en la última jornada.

¡Una jornada especial! Con el #Superclásico como gran protagonista, hoy se pondrá en marcha la #Fecha15 del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆 pic.twitter.com/UlxWpoWQfi — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 7, 2025

Sábado con duelos por la permanencia y la clasificación

El sábado ofrecerá una jornada cargada de fútbol y definiciones. A las 17, Racing enfrentará a Defensa y Justicia a puertas cerradas, tras la sanción de APREVIDE por los incidentes en el recibimiento ante Flamengo. Más tarde, los focos se centrarán en los compromisos por la permanencia: Huracán – Newell’s, Talleres – Platense y San Martín de San Juan – Lanús.

Además, Unión y Barracas Central se medirán en un duelo directo por la cima de la Zona A, donde ambos buscan posicionarse de cara a los playoffs. Cada punto en esta recta final puede definir tanto el futuro inmediato como las aspiraciones a torneos internacionales.

El Superclásico domina el domingo

El domingo ofrecerá el plato fuerte de la fecha: Boca y River se verán las caras en La Bombonera, el Xeneize llega como líder de su zona por diferencia de gol, mientras que el Millonario busca cortar la mala racha tras el anuncio de la renovación de Marcelo Gallardo.

El Superclásico será determinante no solo para la clasificación en el torneo, sino también para la tabla acumulada rumbo a la Libertadores 2026. La reciente consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina cerró un cupo, por lo que cada punto ganado cobra aún más valor.

La fecha se completará el lunes con cuatro encuentros claves. Independiente jugará su última carta para meterse entre los ocho, cuando visite a Deportivo Riestra, que aún mantiene su invicto. En tanto, Gimnasia recibirá a Vélez tras su resonante victoria en el Monumental, mientras que Independiente Rivadavia celebrará su título de Copa Argentina ante Central Córdoba.

El cierre de la jornada lo protagonizarán Argentinos Juniors y Belgrano en La Paternal, en un cruce donde el Bicho necesita ganar para no despedirse definitivamente de los puestos de clasificación.

Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 – Rosario Central vs. San Lorenzo – Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 – Racing vs. Defensa y Justicia – Zona A

19.15 – Huracán vs. Newell’s – Zona A

19.15 – Talleres vs. Platense – Zona B

21.30 – Unión vs. Barracas Central – Zona A

21.30 – San Martín (SJ) vs. Lanús – Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 – Boca vs. River – Interzonal

19.20 – Sarmiento vs. Instituto – Zona B

19.20 – Banfield vs. Aldosivi – Zona A

21.30 – Tigre vs. Estudiantes – Zona A

21.30 – Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz – Zona B

Lunes 10 de noviembre

17.00 – Gimnasia vs. Vélez – Zona B

19.00 – Deportivo Riestra vs. Independiente – Zona B

21.15 – Argentinos Juniors vs. Belgrano – Zona A

21.15 – Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia – Zona A. Fuente: El Once

