Nogoyá

Desde la Dirección de Deporte y Recreación del Municipio de Nogoyá, informaron que el domingo 22 de febrero a partir de la hora 10, en el Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio Cesar Monzón”, se realizará un Torneo de Tejo de Verano.

Los interesados en participar se podrán anotar en categoría libre (edades y mixto), con un valor de inscripción de $10.000.- por pareja, que incluye derecho de pileta. También comunicaron que habrá premios para las 3 primeras parejas.