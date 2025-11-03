Nogoyá Times

    Torneo Recreativo de Newcom Zona Centro

    En la jornada de ayer, se llevó a cabo una nueva fecha del Torneo Recreativo de Newcom – Zona Centro, en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

    Allí participaron equipos de diferentes localidades como Rosario del Tala, General Galarza, Gobernador Solá y Nogoyá (Club Sirio Libanés).

