Nogoyá

En la jornada de ayer, se llevó a cabo una nueva fecha del Torneo Recreativo de Newcom – Zona Centro, en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Allí participaron equipos de diferentes localidades como Rosario del Tala, General Galarza, Gobernador Solá y Nogoyá (Club Sirio Libanés).

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com