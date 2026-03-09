Trabajos realizados por Personal Municipal

Nogoyá
En el día de hoy se llevaron a cabo diferentes tareas, en dispintos puntos de nuestra ciudad.
- Bacheo en Adoquinado calle Mendoza entre 25 de Mayo y San Martín.
- Compactación de suelo, colocación de brosa en calle Concordia
- Contraprestación por mejoras Reparación de caño de distribución de agua potable en Bv España entre 9 de Julio y Moreno
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com