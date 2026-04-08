Tras el triunfo de Boca, Úbeda aseguró: “El equipo tuvo personalidad para jugar bajo presión”

La respuesta del equipo en momentos clave

El desarrollo del partido mostró a un Boca que logró imponerse en tramos importantes, aunque también debió resistir tras el descuento del conjunto chileno en el tramo final. En ese sentido, Úbeda valoró la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a un contexto típico de competencia internacional, donde los detalles suelen definir los resultados.

El entrenador también destacó el rendimiento de Leandro Paredes, uno de los puntos altos del encuentro. “Hizo un partido extraordinario, pero no solamente hay una virtud de él para jugar bien, sino que hay un trabajo que hacen los demás volantes para que encuentre espacios”, explicó, subrayando la importancia del funcionamiento colectivo por sobre las individualidades.

Boca ganó con un golazo de Paredes.

En cuanto a las modificaciones realizadas durante el complemento, el DT indicó que respondieron tanto a cuestiones físicas como estratégicas. La salida de algunos futbolistas estuvo vinculada a molestias y desgaste, mientras que los ingresos apuntaron a sostener el control del juego y reforzar aspectos defensivos en los minutos finales.

El respaldo a los jóvenes y lo que viene

Otro de los aspectos que dejó el partido fue el debut de Aranda, a quien el entrenador se refirió con cautela. “Lo está haciendo bien y con personalidad, el contexto de sus compañeros lo ayuda mucho, tiene desequilibrio, sacrificio y el uno contra uno, vamos a apoyarlo para que siga creciendo”, señaló, marcando una línea de trabajo basada en acompañar el desarrollo de los jóvenes.

tructura colectiva y valoró el rendimiento de varios futbolistas en un contexto exigente fuera de casa, con momentos de presión que el equipo supo resolver.