Tras la heroica clasificación, cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami

El equipo de Florida se metió este domingo entre los ocho mejores de la Leagues Cup tras vencer por penales a Dallas. Messi y compañía, ante quién se enfrentarán ahora y cuándo sería el partido.

Lionel Messi brilló este domingo por la noche en la sufrida clasificación del Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup, donde ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival.

El astro argentino marcó dos golazos en el infartante 4 a 4 ante FC Dallas en Texas y también convirtió su disparo en la tanda de penales a través de la cual el conjunto de Florida se metió entre los ocho mejores del certamen.

El Inter Miami es el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Leagues Cup y su rival saldrá del enfrentamiento entre Charlotte FC y Houston Dynamo, que se miden este lunes desde las 23 (hora de Argentina).

El partido por los cuartos de final entre Inter Miami y Charlotte o Houston será el viernes 11 o el sábado 12 de agosto, con horario a confirmar.

Sin importar quién sea el nuevo rival del equipo de Messi, Inter Miami jugará la serie en condición de local, en el DRV PNK, su estadio, en Fort Lauderdale.

¿Qué consigue el ganador de la Leagues Cup?

La Leagues Cup es una competición que reúne a todos los equipos de la MLS y a los de la liga mexicana. Dura solamente un mes -comenzó el 21 de julio y finalizará el 19 de agosto-. De esta forma, es la única competición que Messi disputó hasta el momento desde el inicio de su travesía por Estados Unidos.

Tras jugarse su respectiva fase de grupos -con triunfos sobre Cruz Azul de México y Atlanta United-, comenzó automáticamente la ronda de eliminación directa. Así, en los 16avos de final, dejó en el camino a Orlando City, y por los octavos de final sacó de carrera FC Dallas con otra magistral actuación del argentino.

😎@InterMiamiCF is your first team through to the quarterfinals ✅ pic.twitter.com/AJyB0dHIFh

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2023