Trump amenaza: si el pacto no se respeta, “comenzará la batalla, más grande y fuerte que nunca”

En un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, Trump subrayó que “todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores” hasta que se cumpla “íntegramente el acuerdo real alcanzado”, insistiendo en que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona.

Asimismo, advirtió que, si el pacto no se respeta, “comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aunque consideró ese escenario “muy improbable”, y recalcó que “no habrá armas nucleares” y que el estrecho de Ormuz “permanecerá abierto y seguro”.

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran “preparándose y descansando” a la espera de su próxima conquista”.

Previamente, Trump había dicho que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten.

“Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió el mandatario en Truth Social.

Se sabe que Irán ha planteado un plan de diez puntos para negociar, entre los que se cuentan la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán y que todo lo anterior quede recogido en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Después de 40 días de guerra, Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y tienen previsto reunirse a final de semana en Islamabad para negociar un fin al conflicto.

Sin embargo, este miércoles el régimen iraní se negó a reabrir el estrecho de Ormuz porque denunció que Israel continuaba bombardeando al Líbano con los más fuertes ataques desde que comenzó la ofensiva, al tiempo que amenazó con abandonar las negociaciones en medio de una confusión general sobre los puntos alcanzados en el acuerdo. Fuente: El Once

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