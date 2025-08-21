Nogoyá Times

    Un apostador ganó más de $1.500.000.000 en el Quini 6

    Un apostador acertó todos los números del sorteo Tradicional del Quini 6 y se lleva $1.514.811.387,60. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4100 millones de pesos.
    Un apostador ganó uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4100 millones de pesos.

     

    En el Tradicional salieron el 32-18-05-14-16-42. Un apostador, oriundo de Trelew, provincia de Chubut, acertó todos los números y se lleva $1.514.811.387,60.

     

    En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-44-39-23-08-24. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.829.167.981.

     

     

    Por su parte, en la Revancha aparecieron el 34-23-38-16-44-10. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $836.517.823.

     

    En el Siempre Sale hubo 11 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 27-30-42-44-33-34. Cobrarán cada uno $18.052.941,27. Fuente: El Once

