Un apostador ganó más de $1.500.000.000 en el Quini 6

En el Tradicional salieron el 32-18-05-14-16-42. Un apostador, oriundo de Trelew, provincia de Chubut, acertó todos los números y se lleva $1.514.811.387,60.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-44-39-23-08-24. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.829.167.981.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 34-23-38-16-44-10. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $836.517.823.

En el Siempre Sale hubo 11 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 27-30-42-44-33-34. Cobrarán cada uno $18.052.941,27. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com