Un apostador ganó más de $209.000.000 en el Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 20-22-31-18-16-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.189.812.632

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-43-17-02-01-23. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.504.169.226.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 39-11-12-40-03-29. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $400.000.000.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 12-17-09-36-08-35. Hubo 1 ganador, oriundo de Tartagal, provincia de Santa Fe, y se lleva $209.397.636. Acertó los seis números.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2224 ganadores y cada uno percibirá $47.212,23. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com