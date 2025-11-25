Un “bloqueo atmosférico” provoca marcado ascenso de temperaturas en el país

El bloqueo inhibe el ingreso de frentes fríos y prolonga la presencia de masas de aire cálido y seco, manteniendo temperaturas muy por encima de los valores habituales para esta época del año. Aunque el cambio climático aporta un marco de fondo, este episodio responde principalmente a anomalías en la circulación atmosférica y a condiciones meteorológicas específicas del período.

Para este martes, el calor será el rasgo distintivo en el centro del país. La presencia de un centro de alta presión cálido mantendrá las lluvias ausentes y favorecerá un marcado aumento térmico en amplias regiones.

En Entre Ríos, el incremento de la temperatura será evidente, con viento del sector noreste. Las marcas previstas rondarán los 31°C, consolidando una jornada de calor significativo en toda la provincia.

Las provincias mas afectadas

Entre el martes 25 y el jueves 27, el ascenso térmico será sostenido, con registros claramente veraniegos. Las temperaturas máximas previstas se ubicarán entre 33°C, 35°C y 39°C, aunque no se descartan valores superiores a 40°C e incluso cercanos a 45°C en áreas puntuales.

Las provincias más afectadas por este régimen térmico anómalo serán: Formosa, el este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, entre otras del norte argentino.

En la región centro y núcleo, que incluye Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las máximas se situarán entre 33°C, 35°C y 37°C, y en algunos sectores podrían superar los 34°C antes del ingreso de un cambio de tiempo previsto entre el jueves y el sábado, cuando el viento rotará al sector sur y aportará alivio. (Fuentes: SMN e Infoagro)

