Un sistema de alta presión domina gran parte del centro y norte del país

Cielos despejados y calor en ascenso

La presencia del sistema de altas presiones favorece jornadas soleadas y con temperaturas elevadas en el centro y norte argentino. El noroeste y la región de Cuyo serán los primeros sectores en superar los 30 ºC, mientras que en la franja central y noreste las máximas se ubican entre los 21 y 25 ºC.

Con el paso de los días, el ascenso térmico será más notorio. Para el próximo fin de semana, se espera que el termómetro supere los 35 ºC en zonas del norte de Santiago del Estero, el noroeste de Chaco, el oeste de Formosa y el este de Salta.

El tiempo en Entre Ríos

En la provincia, el sistema de altas presiones genera condiciones de estabilidad. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 10 ºC y una máxima de 25 ºC, con cielo algo nublado y vientos del sector norte.

Durante los próximos días se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, con jornadas templadas a cálidas y predominio de cielos mayormente despejados. Hacia el fin de semana, las máximas podrían superar los 28 ºC a 30 ºC, especialmente en el norte entrerriano.

Patagonia bajo alerta

Mientras tanto, en el sur del país persiste la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes varias advertencias debido al avance de un frente frío por la cordillera de los Andes.

Entre ellas figuran:

·

Viento Zonda: en sectores de Mendoza.

·

Nevadas: en áreas de Chubut, Río Negro y Neuquén.

·

Lluvias: con alertas amarillas y naranjas según la región.

Las ráfagas podrían superar los 80 km/h en distintas provincias, como Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan y Córdoba.

Lo que viene

El jueves se espera el ingreso de un frente frío con impacto limitado, que solo dejará nevadas aisladas en el sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cambio, el viernes llegará un nuevo sistema frontal más intenso, que provocará nevadas generalizadas desde Mendoza hasta Tierra del Fuego, con continuidad durante el fin de semana. (Meteored)