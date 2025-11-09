Un Superclásico decisivo: Boca y River se juegan la clasificación a la Libertadores

El partido se disputará este domingo desde las 16 en La Bombonera, con televisación de TNT Sports Premium y ESPN Premium, y con Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Boca llega mejor perfilado: ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y lidera la Zona A con 23 puntos, compartiendo la cima con Unión. Si el equipo de Claudio Úbeda gana el Superclásico, asegurará automáticamente su boleto a la fase de grupos de la Libertadores, un torneo al que no accede desde 2023. Sin embargo, una derrota podría complicar mucho su clasificación debido a lo ajustada que está la tabla, en la que apenas le lleva cinco puntos al 12°.

River atraviesa un presente opuesto. Vive su peor racha del año: perdió siete de sus últimos diez partidos y apenas suma 21 puntos en la Zona B, ubicándose sexto. En la tabla anual está tercero –zona de repechaje para Libertadores-, pero una derrota lo dejaría expuesto a ser superado por Argentinos Juniors o Deportivo Riestra. Aun así, la dirigencia respaldó a Marcelo Gallardo y extendió su contrato hasta 2026 en plena crisis deportiva.

El partido también será determinante en la lucha por los playoffs del Clausura y en lo anímico para ambos planteles. Boca llega con un plantel más estabilizado y convocó a Edinson Cavani, que vuelve tras casi dos meses de inactividad, además de figuras como Leandro Paredes, Zeballos y Merentiel. Úbeda contará con 24 concentrados y diversas variantes en ataque y mediocampo, buscando imponerse desde la tenencia y la presión alta en La Bombonera.

River, por su parte, también presentó 24 convocados. Gallardo recupera a dos piezas clave: Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, aunque ninguno tiene presencia garantizada desde el arranque. Driussi vuelve tras una distensión muscular que lo dejó afuera del último partido, mientras que Montiel arrastra un esguince en la rodilla. El “Muñeco” cuenta con pocas variantes ofensivas por la lesión de Facundo Colidio, por lo que dependerá de Borja, Salas, Subiabre y el propio Driussi para buscar respuestas.

El Superclásico se jugará, entonces, con un condimento extra: Boca podría sellar su boleto a la Libertadores y River podría comprometer gravemente su clasificación, algo que no le ocurre desde hace una década. Además, ambos pelean por entrar a los playoffs del Clausura.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Ginzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. (fuente NA)

