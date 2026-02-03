Una argentina cobró u$s400.000 por error y podría pasar 30 años presa

Yessica Arrua, una recepcionista en Florida, cobró u$s400.000 de más y podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión por no devolver el dinero.

Un insólito caso judicial tiene como protagonista a Yessica Arrua, una argentina que trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria en Florida, Estados Unidos. La mujer recibió por error una suma de dinero que no le correspondía, un total de 400.000 dólares, y nunca alertó a sus superiores sobre el error. Ahora, bajo la lupa de la Justicia, podría enfrentarse a una condena de hasta 30 años de prisión por los delitos de robo agravado y lavado de dinero.

Arrua, quien comenzó a trabajar en la Palm Beach Equine Clinic en 2013, llevaba casi una década desempeñándose sin inconvenientes. Sin embargo, en febrero de 2022 se produjo un error en la nómina salarial: en lugar de recibir su sueldo habitual de 60.000 dólares anuales, comenzó a recibir el salario de una empleada que ganaba 400.000 dólares. Sin que nadie se diera cuenta de inmediato, la recepcionista siguió cobrando esta suma exorbitante durante casi un año.

El dinero gastado en lujo y transferencias a Argentina

Lejos de reportar el error, Yessica Arrua optó por quedarse con el dinero extra. Según la investigación, utilizó los 400.000 dólares para una serie de compras lujosas, incluyendo ropa de marca y comida costosa. Además, financió un camión de comida para una amiga de su madre y realizó transferencias a familiares en Argentina. El desajuste en los pagos fue descubierto en enero de 2023, cuando la veterinaria a la que correspondía el sueldo, al no poder utilizar sus tarjetas bancarias, alertó a la clínica.

Fue entonces cuando la clínica revisó los pagos y descubrió que los fondos fueron depositados en la cuenta de Arrua. Al ser confrontada, la mujer reconoció que sabía perfectamente que estaba recibiendo dinero de más. En su defensa, alegó que pensó que se trataba de un bono especial, ya que había escuchado rumores sobre pagos similares a otros empleados.

Posibles consecuencias legales y el caso en la justicia

El caso se transformó en una investigación judicial formal que terminó con la detención de Yessica Arrua el 27 de junio de 2025, tras ser denunciada por la clínica. Si bien aún no se ha dictado sentencia, la acusada enfrenta cargos graves. Si es declarada culpable, podría pasar hasta 30 años en prisión debido a la gravedad de los delitos imputados: robo agravado y lavado de dinero.

El caso volvió a poner en debate el alcance de las leyes estadounidenses respecto a los errores administrativos que resultan en beneficios económicos indebidos. Las autoridades han dejado en claro que el hecho de no reportar un error de esta magnitud puede ser considerado un acto doloso, es decir, un intento deliberado de lucro. Este tipo de delitos se castiga con penas severas en Florida, donde se da gran importancia a la protección de las transacciones financieras y la transparencia en el manejo de fondos.

Qué hacer si recibes dinero por error: la importancia de la devolución

El caso de Yessica Arrua también pone de manifiesto las implicancias legales cuando una persona recibe dinero por error. Si alguien recibe un pago incorrecto, lo que debe hacer es informarlo al banco o entidad emisora y devolverlo inmediatamente. Si la persona decide no devolverlo o, como en este caso, lo gasta, se enfrenta a cargos de “retención indebida”, un delito penal grave, indicó Iprofesional.

