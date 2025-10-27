Una masa de aire frío provoca un brusco descenso de temperatura en el país

Una masa de aire frío avanza sobre el país con vientos del sur y marcado descenso térmico. En Entre Ríos, el lunes se prevén mínimas de 13 °C y máximas de 18 °C, según el SMN. El fenómeno afectará gran parte del territorio nacional con lluvias, ráfagas y heladas tardías.

Una inusual irrupción de aire frío se instala sobre gran parte del país y marcará un cambio de tiempo durante la semana. El fenómeno, asociado al avance de una vaguada de aire frío, provocó un marcado descenso de temperatura, fuertes vientos del sur y condiciones inestables con lluvias y chaparrones en varias provincias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Entre Ríos se anticipa para este lunes una mínima de 13 grados y una máxima de 18. “Durante el lunes 27, el aire frío se irá desparramando hacia el norte afectando toda la franja central del país y buena parte del norte argentino, con un cambio significativo de viento al sur o sudeste, con ráfagas”, explicó el meteorólogo Christian Garavaglia.

Vientos, nubosidad y lluvias

El especialista precisó que el ingreso del frente frío vendrá acompañado de un aumento de la nubosidad. “Se espera un incremento marcado de la nubosidad en gran parte de la región central, Cuyo y las provincias del noroeste argentino, con precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas y chaparrones que se irán extendiendo el lunes desde el sur de Buenos Aires hacia La Pampa, Córdoba, las provincias cuyanas y parte del NOA”, indicó Garavaglia.

El meteorólogo añadió que el aire frío se consolidará sobre el territorio nacional, generando un descenso térmico notable, especialmente en el centro del país. “Las temperaturas bajarán de forma importante, con registros mínimos de hasta 3 °C en la mañana sobre el sudoeste bonaerense, y una tarde bien fresca para ser octubre, con máximas entre 11 y 18 °C”, detalló.

Heladas tardías y temperaturas bajo cero

Según los pronósticos extendidos, entre el martes 28 y el miércoles 29 se esperan las temperaturas más bajas de este evento en el centro del país. Amplios sectores de Buenos Aires y La Pampa podrían registrar valores mínimos por debajo de los 3 °C, lo que daría lugar a heladas tardías, poco frecuentes para esta época del año.

Las localidades más frías se ubicarán principalmente en el centro-sudoeste bonaerense y en las zonas serranas de la provincia, donde se prevén marcas térmicas entre -2 y 2 °C en las mañanas del martes y miércoles. (Fuentes: SMN- Meteored)

