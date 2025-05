Uso de dólares ”sin dar explicaciones”: analizan aplicar un tope de US$ 100.000

“Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”, subrayó Caputo en una entrevista en el streaming La Casa, en la que además enfatizó: “Que se usen para comprar lo que sea”. En un tono coloquial, explicó su visión sobre el comportamiento de los ahorristas: “No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, y agregó que “la gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga”.

La propuesta consiste en permitir que esos fondos puedan ser utilizados libremente para comprar bienes sin que el comprador deba justificar el origen del dinero. Una fuente del equipo económico lo definió así: “Es una suerte de blanqueo encubierto, todavía no está la norma, significa que vas a comprar un electrodoméstico y nadie te pregunta nada”.

Dólares fuera del sistema y topes en estudio

En las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) se analiza aplicar un tope de hasta US$ 100.000 para esta suerte de regularización informal, aunque aún no hay confirmación oficial. El monto es idéntico al autorizado en el blanqueo del año pasado, que permitió la declaración de US$ 20.000 millones en efectivo sin sanciones ni impuestos. En esta nueva etapa, Caputo buscaría evitar pasar por el Congreso, flexibilizando las normas por vía reglamentaria.

La última etapa del blanqueo vigente finaliza este miércoles y, hasta ahora, no permite la exteriorización de efectivo. Sin embargo, el Ejecutivo evalúa extender el “perdón fiscal” para permitir el uso de fondos ya declarados en forma de bonos o acciones. “Se va a extender el blanqueo, la Ley Bases lo permite, no sabemos cómo, siguen trabajando”, afirmaron desde un despacho oficial.

Dólares. Archivo

De acuerdo con estimaciones internas del organismo recaudador, hay US$ 300.000 millones fuera del sistema financiero. Esta masa de dinero, mayor incluso a la que reconocen el INDEC y el FMI, podría ser canalizada hacia el consumo, la compra de inmuebles o vehículos, o incluso hacia inversiones bursátiles.

Entre la presión cambiaria y las exigencias del FMI

El Gobierno busca que esta medida refuerce la confianza en una baja del dólar, en un contexto en el que el nuevo esquema cambiario aún no logra acumular reservas. Este lunes, la cotización del dólar minorista cerró en $1.210, rompiendo una racha de 14 días por debajo de los $1.200. Desde la apertura parcial del cepo, las autoridades apuestan a reforzar el ingreso de divisas para sostener el tipo de cambio. “Las autoridades parecen estar apostando por un ingreso de dólares que ayude a mantener el tipo de cambio más cerca del piso que del techo de la banda, funcionando como ancla para la desinflación”, evaluó un informe de Fundación Capital.

Desde que en noviembre venció el plazo para exteriorizar efectivo, el mercado calcula una salida de US$ 5.600 millones. El “goteo” de depósitos en dólares continuó durante la primera quincena de abril, aunque se vio cierto repunte en la segunda mitad por la liquidación de divisas del sector agroexportador.

Más allá del alivio cambiario y fiscal que busca el Gobierno, existen riesgos asociados. Hoy, para comprar productos electrónicos en efectivo o por transferencia, las empresas exigen DNI y documentación adicional, y en compras mayores a US$ 6.000, se aplican controles de la UIF, como declaraciones juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP). El blanqueo anterior excluyó a funcionarios de los tres poderes y sus familiares.

Por último, el escenario se complejiza por los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En septiembre, el país debería aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ya advirtió en su último informe que “los delincuentes utilizan cuevas para transacciones informales de intercambio, pero también para transferencias informales de dinero y valores al exterior”, destacando que esta actividad “no tiene una escala insignificante”. (Con información de Clarín)

