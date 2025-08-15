Nogoyá Times

    Variante “Frankenstein” del COVID: revelaron el factor común en los casos de infectados

    La variante XFG de COVID-19 está en Argentina

    Tres personas dieron positivo a la subvariante XFG de Ómicron en Córdoba. Ninguna había recibido refuerzos de vacuna en el último año. Especialistas advierten que el COVID-19 sigue circulando y recomiendan mantener la vacunación al día.
    El último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud confirmó tres casos en Argentina de la subvariante XFG del COVID-19, conocida como “Frankenstein” por su origen recombinante. Los contagios se registraron en Córdoba y, según el informe oficial, ninguno de los pacientes había recibido un refuerzo de vacuna en los últimos 12 meses, aunque todos contaban con esquemas previos de inmunización.
    Las muestras fueron tomadas en el hospital Rawson y analizadas por el Laboratorio Central de la provincia, para luego ser remitidas al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, donde se confirmó la presencia de XFG. Dos de los infectados son trabajadores de la salud que presentaron cuadros leves y se recuperaron sin complicaciones. El tercer caso fue detectado en un paciente internado por un ACV isquémico en un sanatorio privado, que también evolucionó favorablemente.

     

    Un linaje en crecimiento global

     

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, al 27 de julio, el 54,4% de los casos de COVID-19 secuenciados a nivel mundial corresponden a XFG, lo que la convierte en la variante bajo seguimiento más frecuente. El organismo aclaró que no existen evidencias de que genere mayor gravedad o transmisibilidad que linajes previos de Ómicron.

    En Argentina, la vigilancia centinela detectó en lo que va de 2025 una baja circulación del virus, con una positividad acumulada del 3,84%. Durante la semana epidemiológica 31, se reportaron seis casos positivos en 80 muestras procesadas por PCR, sin muertes asociadas.

     

    Síntomas y particularidades

     

    Entre los síntomas observados, especialistas mencionan la aparición frecuente de ronquera o disfonía, sumada a fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general. No obstante, los cuadros se mantienen mayormente leves.

     

    La médica infectóloga Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que el apodo “Frankenstein” surge de la capacidad del virus para recombinarse a partir de distintos linajes, generando un nuevo sublinaje. “No se observan diferencias significativas en la gravedad de los síntomas respecto a otras variantes recientes”, indicó.

     

    La importancia de los refuerzos

     

    El infectólogo Hugo Pizzi, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió que “el COVID-19 sigue presente y el virus se transforma para persistir. Las personas sin vacunas actualizadas tienen mayor facilidad para contagiarse”. Recomendó que quienes presentan enfermedades de base o están en contacto permanente con el público mantengan el esquema de refuerzos según su nivel de riesgo.

     

    De acuerdo con el Ministerio de Salud, la frecuencia de aplicación es la siguiente:

     

    -Riesgo alto (mayores de 50, embarazadas e inmunocomprometidos): refuerzo cada seis meses.

     

    -Riesgo intermedio o alta exposición (menores de 50 con enfermedades crónicas, personal de salud y trabajadores estratégicos): refuerzo a los seis meses y luego anual.

     

    -Riesgo bajo (personas de 6 meses a 49 años sin comorbilidades): refuerzo anual.

     

    Las vacunas contra COVID-19 están disponibles en centros de salud, hospitales y vacunatorios de todo el país, y pueden aplicarse junto con otras del Calendario Nacional. (Con información de Infobae)

