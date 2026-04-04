Viajes de Manuel Adorni: investigan un presunto vuelo a Aruba

En este contexto, Pollicita presentó un dictamen ante el juez federal Ariel Lijo para solicitar una serie de diligencias orientadas a profundizar la investigación. Entre ellas, se incluye el acceso al expediente por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), así como pedidos de información clave a distintos organismos.

El expediente, caratulado “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, busca determinar las condiciones en las que se realizaron ciertos vuelos privados y si existió algún tipo de irregularidad en su financiamiento.

Nuevas medidas y foco en los movimientos migratorios

Uno de los ejes centrales del pedido del fiscal es la reconstrucción detallada de los movimientos migratorios. En ese sentido, solicitó que la Dirección Nacional de Migraciones remita todos los registros de ingreso y egreso del país de Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

Según los datos disponibles hasta el momento, no figura Aruba entre los destinos registrados. En cambio, sí constan un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador. Un dato relevante es que, en ese período, Aerolíneas Argentinas no contaba con vuelos directos hacia la isla caribeña.

El requerimiento también alcanza a otras personas vinculadas al caso. Entre ellas, se solicitó información sobre los movimientos de Bettina Julieta Angeletti, así como de cualquier otro posible pasajero de los vuelos investigados, con especial atención al período comprendido entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

El origen de la causa y el frente político

La investigación se originó a partir de un viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, realizado en un vuelo privado. De acuerdo a testimonios incorporados al expediente, la factura del servicio fue emitida el 4 de marzo y habría sido abonada por Grandio o por una productora vinculada a la TV Pública.

A partir de ese episodio, la causa comenzó a escalar e incorporó el análisis de otros traslados, ahora bajo la lupa judicial. En paralelo, el caso también se trasladó al plano político e institucional.

Adorni deberá presentarse el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para exponer su informe de gestión, en lo que será su primera intervención formal desde que asumió en reemplazo de Guillermo Francos. Se anticipa una sesión de alta tensión, con más de 4800 preguntas por parte de los 257 legisladores.

Tensión política y posibles consecuencias

El escenario en Diputados se presenta adverso para el funcionario, en medio de cuestionamientos sobre el uso de vuelos privados y la presunta omisión de bienes en sus declaraciones juradas. La oposición ya avanzó con una denuncia penal y pedidos de informes, además de impulsar una interpelación.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron irregularidades en los viajes investigados y si corresponde avanzar con imputaciones en el marco de la causa. Fuente: El Once

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