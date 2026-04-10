Viernes al sol y temperaturas que empiezan a subir en los próximos días

Este escenario genera un cambio importante respecto a los días previos, especialmente en la franja central y el sur del país, donde las precipitaciones habían sido protagonistas. A partir de ahora, se consolida un período con condiciones más estables, nubosidad variable y menor contenido de humedad en las capas bajas.

Sin embargo, esta estabilidad no implica cielos completamente despejados. La presencia de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día seguirá siendo una característica recurrente, especialmente en regiones húmedas, lo que podría reducir la visibilidad de manera puntual.

Estabilidad y aumento progresivo de temperaturas

El cambio de masa de aire no solo aporta estabilidad, sino también un descenso inicial de las temperaturas, acompañado por viento del sector sur de manera temporaria. Este patrón, típico de situaciones post-frontales, marca el inicio de un período más estable en gran parte del país.

Este enfriamiento será transitorio. A lo largo de los próximos días, el viento rotará al sector norte, promoviendo un aumento progresivo de las marcas térmicas tanto en las mínimas como en las máximas. Este ascenso será paulatino, sin extremos, manteniéndose dentro de los valores normales para el mes de abril.

Desde el punto de vista agropecuario, esta ventana de estabilidad resulta clave. La ausencia de lluvias permitirá avanzar con tareas de cosecha y mejorar las condiciones de piso en lotes que venían afectados por excesos hídricos. Además, el ascenso térmico favorecerá una recuperación paulatina del ambiente, sin generar estrés térmico.

Anomalía de temperatura prevista para el próximo viernes según el modelo ECMWF (Meteored)

Focos de inestabilidad aislados y retorno de lluvias en el noreste

A pesar del predominio de condiciones estables, no se descartan episodios puntuales de inestabilidad. Uno de ellos podría darse durante el sábado en el centro del país, particularmente en sectores de Córdoba, con eventos aislados de lluvias o tormentas.

El foco más relevante de inestabilidad se trasladará hacia el noreste argentino a partir del domingo. Provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Santiago del Estero podrían volver a registrar lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas potencialmente fuertes.

Este comportamiento responde a la reconfiguración de la circulación atmosférica, con mayor aporte de humedad en el norte del país. Para el sector agropecuario de estas regiones, será importante monitorear la evolución de estos eventos, ya que podrían generar nuevos aportes hídricos significativos en zonas que ya presentan elevada humedad en el suelo, indica el sitio Meteored.

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