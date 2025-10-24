Viernes con lluvias e inestabilidad: rigen alertas amarilla y naranja en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta naranja por tormentas para una amplia zona de Entre Ríos, que estará vigente este viernes y el sábado por la mañana.

Alerta por tormentas

Alerta naranja para el viernes

Los departamentos alcanzados por esta categoría son Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

Según informó el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas”. Se espera que los fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 70 y 100 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superarse puntualmente.

Alerta amarilla para viernes

El nivel amarillo afecta a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo con el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes”. Estas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que sean superados de manera puntual.

El organismo indicó además que el mal tiempo continuará hasta el sábado, cuando también rigen alertas para todo el territorio entrerriano.

Alerta por tormentas

Alerta naranja el sábado

Para la jornada del sábado, la alerta naranja se mantendrá vigente en los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El SMN precisó que “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas”.

“Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente”, detalla el informe oficial.

Alerta amarilla sábado

El nivel amarillo del sábado comprende los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

En estas zonas “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes”, indicó el SMN.

Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de que se superen en forma puntual.

Cómo estará el domingo

De cara al domingo de elecciones, que coincide con el 26 de octubre, el meteorólogo Sergio Jalfin anticipó una jornada mucho más estable.

“Será un día fresco, con una mínima estimada de 12 grados”, adelantó.

El pronóstico es alentador para quienes deban salir a votar, ya que no se esperan lluvias y las temperaturas serán agradables en horas de la tarde.

“Se espera un día con buenas condiciones para la ciudadanía, con un cielo despejado y una máxima de 23 grados”, indicó el especialista.

Este alivio térmico será bien recibido, luego de varias semanas con temperaturas elevadas. Jalfin recomendó llevar abrigo por la mañana, aunque aclaró que no será necesario el paraguas, ya que las lluvias cesarán completamente durante la noche del sábado. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com