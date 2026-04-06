Visitas Guiada en la Basílica

Nogoyá
Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación iniciaron el ciclo de las visitas guiadas por la Basílica Nuestra Señora del Carmen, parroquias y capillas. La responsable de la cartera municipal acompañó a los vecinos que estuvieron presentes.
En este sentido, la funcionaria manifestó: “Hoy estuvimos solo en la Basílica. Estas visitas continuarán en lo sucesivo tras acordarse previamente entre las instituciones, colectivo de vecinos y grupos interesados en conjunto a la Coordinación”.
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