Visitas Guiada en la Basílica

Nogoyá

Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación iniciaron el ciclo de las visitas guiadas por la Basílica Nuestra Señora del Carmen, parroquias y capillas. La responsable de la cartera municipal acompañó a los vecinos que estuvieron presentes.

En este sentido, la funcionaria manifestó: “Hoy estuvimos solo en la Basílica. Estas visitas continuarán en lo sucesivo tras acordarse previamente entre las instituciones, colectivo de vecinos y grupos interesados en conjunto a la Coordinación”.