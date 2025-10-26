Votó el 66% del padrón en el país: baja participación en el debut de la BUP y expectativa por los resultados

Tras el cierre de la votación

Se registró baja participación a nivel nacional, en el debut de la boleta única. Con el 66%, fue la más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa. Expectativa por los resultados.

Elecciones: baja participación en debut de Boleta Única de Papel. Se cerró la votación de las elecciones legislativas nacionales de este domingo, en las que se renovarán 127 diputados y 24 senadores. Los primeros datos oficiales se conocerán a partir de las 21, según informó el Gobierno.

Las elecciones confirmarían el proceso de retracción de los electores que se verificó este año en los ocho distritos que ya fueron a las urnas, donde el promedio de participación a nivel nacional fue de 58%, casi 20 puntos debajo de la media histórica.

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 18, había votado solo 66% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023. Incluso, podría darse una curiosidad: que el ausentismo supere a la fuerza ganadora.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, hasta las 18 había votado, en las PASO, 67% del padrón, y en las generales, 71%. En las presidenciales de 2023, a la misma hora, el número, fue de 66% en las PASO, y de 74% en las generales, según fuentes de la justicia electoral.

Asimismo, destacó que los comicios, “se desarrollaron con una nueva forma de votar, que es más rápida, una forma más ágil y transparente que dota de igualdad democrática a todos los partidos y fuerzas políticas, y se desarrolló con mucho éxito”, afirmó.

“No tuvimos reportes de incidentes o problemas a la hora de votar y que no se haya realizado de manera sencilla, la implementación de la BUP”, destacó y agregó que “estamos muy conformes y muy contentos con eso”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com