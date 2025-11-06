El beneficio está destinado a alumnos de hasta 18 años, inscriptos en escuelas con un mínimo del 75% de aporte del Estado. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a siete salarios mínimos, actualmente fijados en $2.224.600 en total.

La condición escolar es otro requisito indispensable: el estudiante debe ser regular al momento de solicitar la ayuda. Por su parte, la persona adulta responsable debe estar registrada en la plataforma Mi Argentina, desde donde también se gestionan los trámites vinculados al programa.

Vouchers educativos: quiénes acceden en noviembre y los requisitos vigentes

Requisitos vigentes del programa

Los criterios para acceder en noviembre de 2025 se mantienen sin modificaciones significativas respecto de los meses anteriores. Son los siguientes:

Edad: hasta 18 años cumplidos.

Institución: escuela privada con al menos 75% de subsidio estatal.

Ingresos: no superar siete salarios mínimos.

Condición escolar: alumno regular.

Responsable: debe figurar en Mi Argentina como tutor registrado.

Cómo saber si se cobra el voucher este mes

El Estado dispuso dos vías oficiales para consultar el estado de cobro. Una es Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado “Mis Cobros”. Allí se indica si el beneficio fue aprobado y cuándo se acreditará el monto.

Otra opción es ingresar a Mi Argentina, donde el usuario puede seleccionar “Estado de tu solicitud” y verificar si continúa activo en el programa o si debe actualizar información.

Montos del beneficio según nivel educativo

El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual en escuelas privadas con aporte estatal. El monto varía de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de subsidio del colegio.

Causas de pérdida del beneficio

El programa puede suspenderse en determinados casos. Entre ellos, se encuentran:

Fallecimiento del alumno beneficiario.

Renuncia voluntaria del adulto responsable.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Presentación de información o documentación falsa.

Cambios en la situación familiar o económica que modifiquen los requisitos iniciales.

Superar los ingresos máximos permitidos. Fuente: El Once

