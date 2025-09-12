Nogoyá Times

    Vouchers Educativos: requisitos, montos y cómo consultar si lo cobrás

    En septiembre de 2025 continúa el pago de los Vouchers Educativos, que cubren hasta el 50% de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. Conocé cómo verificar si te corresponde, quiénes acceden y cuáles son los montos según nivel y región.

    En septiembre de 2025 continúa el pago de los Vouchers Educativos, un beneficio que cubre parte de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. Muchos padres y madres se preguntan si les corresponde cobrarlo este mes y cómo verificarlo.

     

     

     

    Cómo saber si cobro los Vouchers Educativos

     

    Existen dos maneras de confirmar si este mes se acreditará el beneficio:

     

    • Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el pago fue otorgado.

    • Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña, y seleccionando la opción “Estado de tu solicitud”.

     

    Vouchers EducativosQuiénes acceden en septiembre de 2025

     

    Los requisitos para acceder al programa son:

     

    • Edad del estudiante: hasta 18 años.

     

    • Escuela: debe asistir a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.

     

    • Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos ($2.224.600 en total).

     

    • Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la inscripción.

    • Responsable a cargo: debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.

     

     

     

    Cuánto se paga por los Vouchers Educativos

     

    El programa cubre hasta el 50% del valor mensual de la cuota escolar, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.

     

    En la Provincia de Buenos Aires, los montos de referencia para escuelas con 80% de subvención estatal son:

     

    • Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960.

     

    • Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.

     

     

     

    Mientras que en instituciones con el 100% de aporte estatal los topes son:

     

    • Nivel secundario: hasta el 50% de $27.430.

     

    • Nivel primario: hasta el 50% de $24.880.

     

     

     

    Razones por las que se puede perder el beneficio

     

    El acceso al programa puede interrumpirse en los siguientes casos:

     

    • Fallecimiento del estudiante.

     

    • Renuncia voluntaria presentada por el adulto responsable.

     

    • Cambios en las condiciones que permitieron la aprobación inicial.

     

    • Dejar de ser alumno regular en la escuela.

     

    • Incumplir las normas establecidas por el programa.

     

    • Brindar información falsa o incompleta en la inscripción.

     

    • Que el ingreso del grupo familiar supere los 7 salarios mínimos. (Todo Noticias)

