Vouchers Educativos: requisitos, montos y cómo consultar si lo cobrás

En septiembre de 2025 continúa el pago de los Vouchers Educativos, que cubren hasta el 50% de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. Conocé cómo verificar si te corresponde, quiénes acceden y cuáles son los montos según nivel y región.

En septiembre de 2025 continúa el pago de los Vouchers Educativos, un beneficio que cubre parte de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. Muchos padres y madres se preguntan si les corresponde cobrarlo este mes y cómo verificarlo.

Cómo saber si cobro los Vouchers Educativos

Existen dos maneras de confirmar si este mes se acreditará el beneficio:

• Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el pago fue otorgado.

• Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña, y seleccionando la opción “Estado de tu solicitud”.

Vouchers EducativosQuiénes acceden en septiembre de 2025

Los requisitos para acceder al programa son:

• Edad del estudiante: hasta 18 años.

• Escuela: debe asistir a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.

• Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos ($2.224.600 en total).

• Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la inscripción.

• Responsable a cargo: debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.

Cuánto se paga por los Vouchers Educativos

El programa cubre hasta el 50% del valor mensual de la cuota escolar, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.

En la Provincia de Buenos Aires, los montos de referencia para escuelas con 80% de subvención estatal son:

• Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960.

• Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.

Mientras que en instituciones con el 100% de aporte estatal los topes son:

• Nivel secundario: hasta el 50% de $27.430.

• Nivel primario: hasta el 50% de $24.880.

Razones por las que se puede perder el beneficio

El acceso al programa puede interrumpirse en los siguientes casos:

• Fallecimiento del estudiante.

• Renuncia voluntaria presentada por el adulto responsable.

• Cambios en las condiciones que permitieron la aprobación inicial.

• Dejar de ser alumno regular en la escuela.

• Incumplir las normas establecidas por el programa.

• Brindar información falsa o incompleta en la inscripción.

• Que el ingreso del grupo familiar supere los 7 salarios mínimos. (Todo Noticias)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com