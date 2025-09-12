Vouchers Educativos: requisitos, montos y cómo consultar si lo cobrás
En septiembre de 2025 continúa el pago de los Vouchers Educativos, que cubren hasta el 50% de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. Conocé cómo verificar si te corresponde, quiénes acceden y cuáles son los montos según nivel y región.
En septiembre de 2025 continúa el pago de los Vouchers Educativos, un beneficio que cubre parte de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. Muchos padres y madres se preguntan si les corresponde cobrarlo este mes y cómo verificarlo.
Cómo saber si cobro los Vouchers Educativos
Existen dos maneras de confirmar si este mes se acreditará el beneficio:
• Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el pago fue otorgado.
• Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña, y seleccionando la opción “Estado de tu solicitud”.
Vouchers EducativosQuiénes acceden en septiembre de 2025
Los requisitos para acceder al programa son:
• Edad del estudiante: hasta 18 años.
• Escuela: debe asistir a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.
• Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos ($2.224.600 en total).
• Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la inscripción.
• Responsable a cargo: debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.
Cuánto se paga por los Vouchers Educativos
El programa cubre hasta el 50% del valor mensual de la cuota escolar, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.
En la Provincia de Buenos Aires, los montos de referencia para escuelas con 80% de subvención estatal son:
• Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960.
• Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.
Mientras que en instituciones con el 100% de aporte estatal los topes son:
• Nivel secundario: hasta el 50% de $27.430.
• Nivel primario: hasta el 50% de $24.880.
Razones por las que se puede perder el beneficio
El acceso al programa puede interrumpirse en los siguientes casos:
• Fallecimiento del estudiante.
• Renuncia voluntaria presentada por el adulto responsable.
• Cambios en las condiciones que permitieron la aprobación inicial.
• Dejar de ser alumno regular en la escuela.
• Incumplir las normas establecidas por el programa.
• Brindar información falsa o incompleta en la inscripción.
• Que el ingreso del grupo familiar supere los 7 salarios mínimos. (Todo Noticias)
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com