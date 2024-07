Wanda Nara estrenó su nuevo tema tras la separación de Mauro Icardi: el papel de Zaira y la indirecta a la China Suárez

La empresaria publicó Ibiza, la canción en la que simboliza el día y la noche en la isla y donde juega fuerte respecto a su situación sentimental

En menos de una semana, y luego de un tiempo alejada del impacto mediático, Wanda Nara volvió a revolucionar al mundo del espectáculo. Primero, anunció su separación de Mauro Icardi, una más en su matrimonio que se volvió turbulento desde el Wandagate, pero que en esta oportunidad parece definitiva. Y luego, promocionó su nuevo single en su incipiente carrera musical con una jugada producción en Ibiza: una imagen subida de tono para presentar un material que, en este momento de su vida personal, adquiere nueva significación.

Finalmente, durante la tarde del viernes la ahora cantante publicó en su canal de YouTube el mencionado videoclip. Con una estética retro, “Ibiza” la muestra disfrutando del día y la noche en la isla, en plan viaje de hermanas con Zaira y con guiños visuales a la histórica serie Baywatch y a las emblemáticas películas de la Coca Sarli.

“Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale / Haré que siempre me recuerdes, porque el que se enamora, pierde”, canta y recita Wanda, mientras se la ve en yates y autos de alta gama. Y hacia el final, lanza la frase que muchos adjudicaron a su histórico enfrentamiento con la China Suárez. “¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?”.

Vale recordar que a principios de julio, la ex Casi Ángeles publicó una canción junto a L-Gante, quien el año pasado había grabado con Wanda. En esa colaboración surgió una amistad que algunos interpretaron como romance. Esto sumó un capítulo más a la relación rota entre ambas mujeres, que explotó después de que la conductora descubriera un affaire de la China con su marido.

Un rato antes, la mediática había abierto la cajita de preguntas de Instagram para matizar la espera. Allí contó que lo estaba pasando “bien como siempre”, como cada vez que ocurre cuando visita la isla, y adelantó que su hermana Zaira iba a ser parte del video, a quien presentó como “la modelo más hermosa del país”.

Luego le preguntaron “¿Qué creés que se viene ahora en tu vida?”, y la conductora respondió con tres ítems: “Pensar un poco en mí”, junto al emoji de un corazón rojo; “sin enamorarme”, con el del corazón herido y “el que se enamora pierde”, en referencia tanto a su nueva canción como al reciente ida y vuelta que tuvo con L-Gante, y con el emoji de un corazón roto.

El maremoto Wanda Nara había comenzado un día antes. Tras confirmar su separación de Mauro Icardi, Nara viajó a Ibiza, desde donde posó con una microbikini en total black, optando por el topless para la parte superior. Esta acción generó una ola de comentarios en las redes sociales, con usuarios que no tardaron en reaccionar de manera variada, desde la sorpresa hasta la crítica, como en cada una de las acciones que realiza en las redes. Y como seguramente pasará con esta nueva canción, sucesora de “Bad bitch”, “O bicho vai pegar”, “Money” y “Amor verdadero”, publicado hace dos meses y en el que participa el actual futbolista del Galatasaray.

24 horas después de haber confirmado su ruptura en un diálogo escueto con Luis Ventura, la empresaria emitió un comunicado en su cuenta de Instagram expresando su postura en medio de un nuevo escándalo mediático.

“Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó en un texto publicado en sus historias, en el que defendió cada uno de sus actos en este período de crisis.

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, continuó la conductora, y dejó en claro en qué se enfocará de ahora en más: “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró. Vale aclarar que Wanda y Mauro son padres de Francesca (de 9 años) e Isabella, de 7. Ademas, la mediática también tiene a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Maxi López. Fuente: Infobae

