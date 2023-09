Wanda Nara respondió a quienes la acusan de mentir con su enfermedad

Wanda Nara habló nuevamente sobre su salud luego de que se confirmara que atraviesa un difícil momento aunque mantiene su diagnóstico en privado. La empresaria publicó un descargo en sus redes sociales contra quienes la acusan de mentir sobre su enfermedad.

Mientras muestra cómo es su vida en Turquía, Wanda decidió interactuar con sus seguidores y responder las preguntas que le hacían cuando la acusaron de mentir. “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”, escribió un seguidor.

Frente a esa acusación, la mediática respondió furiosa. “Qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones”, inició Wanda.

Y añadió: “Es una situación personal que expusieron, y que se hizo pública pero no por mí. Mucha gente me quiere ver bien y saber qué es y cómo estoy. Algún día lo contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”.

Además, otro seguidor le consultó si en algún momento hablará sobre la enfermedad que padece ya que, como figura pública, podría ayudar a mucha gente. “Sí, solo por eso”, escribió la modelo junto a un emoji de un corazón.

Hasta el momento, Wanda se mantuvo reservada sobre los detalles de su salud. En una entrevista con Telefe Noticias, la empresaria expresó cómo se sentía, contó que su diagnóstico fue una sorpresa para su familia y también se refirió a quienes no le creían.

“Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, explicó. Fuente: NA