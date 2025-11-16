Werner se quedó con la pole del TC en Toay bajo una intensa lluvia

La sesión de clasificación estuvo marcada por la lluvia, que perjudicó a todos los pilotos excepto a los integrantes de la Copa de Oro, quienes salieron a pista antes de que las precipitaciones se intensificaran. A pesar de las condiciones cambiantes, Werner logró una vuelta perfecta que le permitió superar a Agrelo (Toyota) y a Ledesma (Chevrolet), quienes completaron el podio de la clasificación, mientras que Canapino (Chevrolet) quedó en la séptima posición.

“Fue una gran vuelta, le agradezco a Trucco que me llevó en la vuelta rápida. Caímos bien de movida y esta es una pista que nos trae buenos recuerdos, pero lo más importante es mañana”, expresó Werner en Campeones Radio y AM590 Continental, dejando en claro que el foco está puesto en la carrera, más allá del logro de la pole.

Condiciones climáticas marcaron la clasificación

La lluvia tuvo un papel determinante en la sesión de Toay, interrumpiendo el desarrollo normal de la clasificación. Los 12 pilotos del primer cuarto, todos integrantes de la Copa de Oro, pudieron girar en condiciones de pista seca, logrando tiempos más veloces y determinando el orden de largada inicial.

En cambio, los 13 pilotos del segundo cuarto debieron enfrentar la pista ya mojada, lo que provocó que sus registros fueran aproximadamente 1,5 segundos más lentos que los del primer grupo. La situación se complicó aún más cuando el tercer y cuarto cuarto sufrieron un diluvio acompañado de fuertes ráfagas de viento, que obligó a suspender la actividad durante una hora y 20 minutos.

Finalmente, la pista se habilitó en condiciones completamente húmedas, y los pilotos de los últimos cuartos disputaron una clasificación aparte para definir el 26º puesto del ordenamiento general. Emiliano Spataro (Mustang) fue quien logró ese puesto, quedando a 12s948 de la pole que había marcado Werner, mostrando la ventaja que el clima otorgó a los pilotos del primer cuarto.

El historial de Werner en Toay y su vigencia en la Copa de Oro

Con esta pole, Werner reafirma su dominio histórico en Toay, donde es el piloto con más victorias y poles en la historia del autódromo. Esta es su segunda pole en la temporada 2025, después de haber mostrado un rendimiento consistente a lo largo del año dentro de la Copa de Oro del Turismo Carretera.

“Hemos tenido un gran auto y vamos a festejar con los chicos. Estos premios son para dar confianza”, declaró Werner, resaltando el trabajo del equipo y la importancia de mantener la motivación de cara a la carrera decisiva. Su experiencia y conocimiento del circuito lo posicionan como uno de los favoritos para la competencia del fin de semana. (Con información de Campeones)

