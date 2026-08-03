La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de esta Jurisdicción, Dra. María Gabriela TEPSICH, Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “CAVALLO MARIA LUISA S/ SUCESORIO ABINTESTATO”, Expte. Nº 7814, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de MARIA LUISA CAVALLO, MI N°0.895.278,

vecina que fuera de Don Cristóbal dpto. Nogoyá provincia de Entre Ríos, fallecida en Seguí dpto. Paraná provincia de Entre Ríos, en fecha 25/03/2021.

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