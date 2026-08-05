Actualizaron las valuaciones de autos y motos para calcular transferencias e inscripciones

Cambios en los Registros del Automotor

La Dirección Nacional de los Registros del Automotor reemplazó la tabla de valuaciones utilizada para calcular aranceles de transferencias e inscripciones iniciales de vehículos.



El Gobierno actualizó la tabla de valuación de autos y motos utilizada para calcular los aranceles que cobran los Registros Seccionales por las transferencias y las inscripciones iniciales de vehículos.

La modificación fue establecida mediante la Disposición 160/2026 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Esta nueva tabla reemplazó a la que había sido aprobada en diciembre de 2025 y se utiliza como valor de referencia para determinar los aranceles correspondientes a determinados trámites registrales. La disposición estableció que los nuevos valores rigen desde el 1º de agosto de 2026.

Cómo se determinan las valuaciones

Para elaborar la actualización, la Dirección Nacional indicó que se compararon los valores anteriores con información suministrada por organismos públicos y entidades vinculadas con fabricantes y comerciantes del sector automotor.

En particular, fueron consultadas las tablas que publican mensualmente la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

A partir de esa información se confeccionó la nueva tabla que deberán utilizar los Registros Seccionales para calcular los aranceles correspondientes a las inscripciones iniciales y transferencias de automotores y motovehículos.

Qué ocurre si un vehículo no aparece en la tabla

Dicha disposición también estableció un mecanismo específico para los casos en los que el modelo y año de un auto o una moto no tengan una valuación determinada en la tabla oficial.

En esas situaciones, el Registro Seccional deberá tomar como referencia el valor establecido para el año inmediato anterior y adicionarle un 8% para obtener la valuación correspondiente.

Este punto no significa que todas las transferencias o inscripciones hayan aumentado automáticamente un 8%. Ese porcentaje solamente se utilizará para determinar la valuación de los vehículos cuyo modelo y año no aparezcan contemplados en la tabla vigente.

Para qué sirve la tabla oficial

La tabla de valuaciones funciona como referencia para determinar el valor sobre el cual se calculan determinados aranceles que perciben los Registros del Automotor.

Por ese motivo, la actualización puede modificar la base utilizada para establecer el costo de una inscripción inicial o una transferencia, dependiendo de la valuación asignada a cada vehículo.

El anexo con los valores particulares de automóviles y motovehículos no fue publicado junto con la disposición en el Boletín Oficial. La normativa indicó que podrá consultarse a través de los canales de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor. Fuente: El Once

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