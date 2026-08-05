Acuerdo previsional de Entre Ríos con ANSES por $120.000 millones: “Es un hecho histórico”, dijo Frigerio

Acuerdo previsional con Nación

El acuerdo de Entre Ríos con ANSES contempla $120.000 millones para compensar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones. Rogelio Frigerio aseguró que fue resultado de 30 meses de gestiones.



El acuerdo de Entre Ríos con ANSES por $120.000 millones fue presentado este miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio como un paso clave para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, que actualmente asciende a unos $46.000 millones mensuales.

El mandatario explicó que el entendimiento con el Gobierno nacional fue resultado de 30 meses de reclamos, auditorías y gestiones, aunque advirtió que los recursos no resolverán definitivamente el desequilibrio del sistema previsional.

Durante una conferencia de prensa, acompañado por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, Frigerio sostuvo que el convenio firmado el lunes permitirá recibir fondos en concepto de compensación del déficit previsional. El gobernador vinculó el resultado con el reclamo realizado ante Nación y con la actualización de auditorías que la provincia tenía pendientes desde 2017.

“Queríamos comunicarles un hecho histórico para nuestra provincia. El acuerdo con el Gobierno Nacional, en particular con la ANSES, que firmamos el día lunes por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones del Estado Provincial”, expresó Frigerio al iniciar su exposición.

Un acuerdo después de 30 meses de gestiones

El mandatario provincial aseguró que el entendimiento fue “la culminación de un largo camino” iniciado cuando asumió la administración provincial. Según explicó, una de las prioridades de su gestión fue reclamar ante organismos nacionales los recursos que Entre Ríos consideraba pendientes y avanzar paralelamente en el ordenamiento interno de la Caja.

“Desde el primer día tomamos como una prioridad la responsabilidad de, como digo siempre, ponerle mucho compromiso y gestión a la desidia que encontramos también en muchos aspectos de la gestión pública y de poner luz donde había oscuridad. Y esto tiene que ver con la Caja también”, afirmó.

En ese contexto, Frigerio recordó que su administración llevó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamos contra el Estado nacional. Uno estuvo relacionado con los fondos previsionales y otro con la tarifa vinculada a la energía generada por Salto Grande.

“Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo por el tema de la Caja, sino también por la discriminación que sentimos en la tarifa que le otorga la Secretaría de Energía a Salto Grande”, manifestó.

Las auditorías pendientes desde 2017

Más allá del reclamo judicial, el gobernador puso el foco sobre una condición administrativa que consideró determinante para avanzar en las negociaciones con ANSES: la necesidad de contar con las auditorías previsionales actualizadas.

Frigerio señaló que, cuando comenzó su gestión, detectaron que esos procedimientos estaban atrasados desde 2017. A partir de entonces, indicó, encargó a Bagnat y al equipo de la Caja avanzar con la documentación necesaria para respaldar los planteos realizados ante Nación.

“Desde el 2017 que no teníamos auditorías. Le pedí a Gastón Bagnat, en ese momento, al inicio de nuestra gestión, que se pusiera como prioridad arrancar esas auditorías. Ya las tenemos hasta el año 2020. Y tenemos en trámite las de los años siguientes”, explicó.

Según planteó el gobernador, esa actualización permitió fortalecer técnicamente el reclamo y obtener recursos antes de alcanzar el entendimiento por los $120.000 millones. “Esas auditorías también nos permitieron acompañar con fundamentos estos reclamos frente a la ANSES, frente al Gobierno Nacional. Pudimos, a partir de esa tarea, de la gestión interna, de la demanda ante la Corte, conseguir anticipos en el 2024 y en el 2025”, detalló.

La expectativa por nuevos fondos de ANSES

Frigerio afirmó que el monto obtenido en el último acuerdo superó ampliamente los anticipos anteriores y dejó abierta la posibilidad de conseguir nuevas compensaciones a medida que Entre Ríos complete las auditorías pendientes.

El Gobierno provincial, según explicó, espera continuar con esa metodología: actualizar las cuentas de la Caja, respaldar documentalmente el déficit y gestionar ante Nación el reconocimiento de los recursos correspondientes. “Nosotros estimamos que van a seguir trayéndonos buenas noticias a la provincia en la medida en que sigamos terminando las auditorías que nos restan concluir”, sostuvo.

El acuerdo fue presentado así como parte de una estrategia más amplia para enfrentar uno de los principales desequilibrios estructurales de las cuentas públicas provinciales. El propio Frigerio reconoció, sin embargo, que el problema está lejos de quedar solucionado.

Un déficit de $46.000 millones por mes

Uno de los datos centrales de la conferencia apareció cuando el gobernador precisó la dimensión actual del déficit previsional. Según informó, la Caja de Jubilaciones registra un rojo mensual de aproximadamente $46.000 millones. Frigerio volvió a utilizar una comparación que había planteado anteriormente para dimensionar el impacto sobre las finanzas provinciales: sostuvo que el sistema previsional representa para el Estado una pérdida equivalente a alrededor de un millón de dólares diarios.

“Tengan en cuenta, lo he dicho, que la caja pierde un millón de dólares por día que tenemos que pagar todos los entrerrianos. Esto ataca ese problema, como también lo ataca la reforma del sistema de previsión social de la provincia, pero no lo soluciona”, remarcó.

La aclaración marcó uno de los puntos centrales de su exposición. Los $120.000 millones provenientes del acuerdo con ANSES representarán un alivio para las cuentas públicas, pero no eliminarán el desequilibrio estructural. “Esta es una tarea de todos los días. Tenemos que seguir trabajando en este sentido y lo vamos a seguir haciendo”, señaló.

Qué impacto tendrán los fondos nacionales

Consultado específicamente sobre cómo incidirán los recursos provenientes de Nación sobre las cuentas previsionales, Frigerio confirmó que el déficit actual se encuentra por encima de los $40.000 millones mensuales. “Hoy es algo más que 40.000 millones de pesos, 46.000 millones de pesos para ser más exacto”, precisó.

El gobernador aseguró que, sin las medidas adoptadas durante los últimos 30 meses, el desequilibrio sería considerablemente mayor. Según la proyección presentada por la administración provincial, podría superar actualmente los $60.000 millones mensuales. “Si no hubiera Gastón y su equipo trabajado como lo hizo estos 30 meses, ese déficit sería hoy de 60, más de 60.000 millones”, aseguró.

Frigerio agregó que, sin modificaciones en el régimen previsional, el incremento del déficit podría haberse acelerado durante los próximos años. Entre los factores que mencionó aparecieron el aumento de la expectativa de vida y la decisión de limitar el crecimiento de la planta estatal.

Ocho mil nuevos jubilados en 30 meses

Bagnat aportó otro dato para explicar la evolución de las cuentas de la Caja. Según detalló, durante los últimos 30 meses se incorporaron alrededor de 8.000 nuevos beneficiarios al sistema previsional provincial.

El funcionario sostuvo que esa cantidad de altas debía sumarse a las proyecciones que anticipaban un déficit de aproximadamente $60.000 millones. Además, señaló que durante el período se afrontaron aumentos que estaban pendientes.

“A esos 60.000 millones proyectados había que sumarle 8.000 altas, 8.000 personas que había que jubilar estos 30 meses que están felizmente jubiladas, que están cobrando correctamente, los aumentos que estaban pendientes”, explicó Bagnat.

El presidente de la Caja contrapuso esa situación con el escenario actual: un déficit de $46.000 millones, aunque con miles de nuevos jubilados incorporados y actualizaciones regularizadas. “Hoy estamos en 46 mil millones, que no nos da lo mismo que 60 mil millones, pero aparte con 8.000 personas más que se jubilaron, con todos los aumentos al día”, destacó.

Otros 3.000 trámites están listos para jubilarse

El desafío no terminó con esas incorporaciones. Bagnat reveló que otras 3.000 personas ya presentaron sus trámites y se encuentran en condiciones de acceder a la jubilación provincial.

Ese volumen de expedientes vuelve a colocar presión sobre un sistema que el Gobierno busca estabilizar mediante una combinación de medidas administrativas, modificaciones previsionales y fondos reclamados ante Nación.

“Ahora hay 3.000 personas que están listas para ser jubiladas, que han presentado sus trámites y todas estas medidas es esa segunda etapa que lo que hace es que el sistema no siga empeorando, pueda seguir jubilando gente, se mantenga en un andarivel estable”, expresó Bagnat.

Para el funcionario, las decisiones adoptadas buscan que el sistema pueda absorber nuevas jubilaciones sin profundizar el déficit al ritmo que proyectaban las estimaciones iniciales. “Ese era el desafío, por eso las medidas que se tomaron tempranamente en el 2024, porque había que poder absorber toda esa gente que estaba pendiente”, añadió.

Frigerio diferenció el acuerdo de la reforma previsional

Uno de los puntos sobre los que el gobernador hizo especial énfasis fue la relación entre el convenio con ANSES y la reforma del sistema previsional provincial. Frente a las consultas, aseguró que se trató de procesos independientes. “No están vinculadas, no tiene nada que ver, es un trabajo en paralelo”, afirmó Frigerio.

Según explicó, la modificación del régimen previsional había sido planteada por su espacio antes de asumir el Gobierno y respondió, desde la perspectiva oficial, a la necesidad de mejorar la sostenibilidad de la Caja. “La reforma del sistema de nuestra Caja de Jubilaciones, del Estado, de los trabajadores del Estado en la provincia, era una necesidad que nosotros planteábamos desde la campaña”, manifestó.

Frigerio agregó que la discusión sobre la necesidad de introducir cambios previsionales llevaba años instalada en la política entrerriana y cuestionó a administraciones anteriores por no haberlos concretado.

La sostenibilidad de la Caja como objetivo

El gobernador presentó tanto el reclamo ante Nación como la reforma previsional como herramientas destinadas a un mismo objetivo: garantizar que la Caja provincial pueda mantenerse en el tiempo y afrontar sus compromisos con jubilados actuales y futuros.

“Son las dos, tanto el acuerdo con el Gobierno Nacional a partir de un reclamo ante la Corte que ningún gobierno anterior hizo, junto con la reforma de la caja de jubilados, que ningún gobierno anterior hizo, la posibilidad concreta de que nuestra caja subsista, de que sea sostenible en el tiempo”, afirmó.

Aun así, Frigerio admitió que la Caja continuará siendo deficitaria. La meta oficial, señaló, no es llevar el rojo a cero sino reducirlo y mantenerlo bajo control. “Ese millón de dólares por día que perdíamos, que no va a ser cero nunca, porque siempre insisto que el déficit inexorablemente va a perdurar, tiene que estar contenido, tiene que ser reducido a su mínima expresión”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que disminuir el aporte que actualmente realiza el Tesoro provincial permitiría disponer de recursos para otras políticas públicas.

El destino de los recursos que puedan liberarse

Frigerio señaló que el alivio progresivo sobre las cuentas previsionales debería traducirse, con el tiempo, en mayor capacidad presupuestaria para infraestructura y servicios públicos.

Según enumeró, los recursos podrían destinarse a obras, salud, seguridad, educación y Justicia. La posibilidad dependerá, de acuerdo con su planteo, de cuánto consiga reducirse el peso del déficit previsional sobre las cuentas provinciales. “Va a poder ser destinado en el tiempo ese recurso a cosas que le cambian la vida a la gente: Más infraestructura, más y mejor calidad de los servicios públicos en general, la salud, la seguridad, la educación, la justicia”, indicó.

El mandatario remarcó además que el costo del déficit recae sobre el conjunto de los contribuyentes entrerrianos, pese a que una gran parte de la población provincial se jubila a través del sistema nacional de ANSES y no mediante la Caja provincial.

El debate sobre la constitucionalidad

La conferencia también estuvo atravesada por preguntas sobre posibles cuestionamientos judiciales a la reforma previsional, especialmente a partir de antecedentes registrados en Santa Fe.

Frigerio aseguró que el Ejecutivo buscó desde el inicio evitar conflictos constitucionales y que, durante la elaboración del proyecto, se realizaron consultas con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Colegio de la Abogacía y especialistas en Derecho Constitucional.

“Nosotros quisimos siempre blindar a la reforma de temas constitucionales. Escuchamos a todos los interesados, a los miembros del Superior Tribunal, al Colegio de Abogados, a constitucionalistas de nota que tenemos en la provincia y nuestra reforma pasó por ese tamiz”, aseguró.

El gobernador sostuvo que las observaciones recibidas derivaron en modificaciones del proyecto antes de su aprobación. “Hicimos muchas modificaciones escuchando, siempre escuchando a los que más saben respecto de estos temas”, agregó.

Las diferencias que marcó con el caso santafesino

Frigerio también buscó diferenciar la reforma entrerriana del proceso judicial abierto en Santa Fe. Aclaró que desconocía cuál sería la resolución definitiva en la provincia vecina, pero sostuvo que los puntos cuestionados allí no integrarían el esquema aprobado en Entre Ríos. “No sé cómo va a terminar lo de Santa Fe, pero la Justicia en primera instancia en Santa Fe declaró constitucional algunas cuestiones que acá se ponían en duda, como la emergencia, por ejemplo”, afirmó.

Y agregó: “Los aspectos que ponen en cuestionamiento son todos aspectos que no están en nuestra reforma local”. La constitucionalidad de la reforma constituye uno de los puntos que podrían continuar generando debate. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial defendió el proceso de consultas realizado y expresó confianza en la solidez jurídica de la normativa.

“Vamos a seguir haciendo las reformas”

Más allá del acuerdo puntual con ANSES, Frigerio aprovechó la conferencia para encuadrar la medida dentro de la orientación general de su administración. Sostuvo que muchas de las decisiones tomadas tendrán efectos más allá de su mandato. “Todas estas medidas tienden a ordenar la provincia y sobre todo en el largo plazo. En general, estas medidas no tienen un impacto en nuestra gestión. Tienen un impacto a lo largo de los años”, expresó.

En ese sentido, afirmó que su objetivo es entregar a la próxima administración una provincia con mayor equilibrio financiero y mejores condiciones de infraestructura. “Nosotros tenemos y sentimos esa responsabilidad de entregarle a los que nos sucedan una provincia más ordenada, más equilibrada, en marcha, con infraestructura”, manifestó.

Frigerio también reconoció que las reformas impulsadas por su administración encontraron resistencias y atribuyó parte de esos cuestionamientos a sectores afectados por los cambios.

Un acuerdo que no cierra la discusión previsional

El entendimiento por $120.000 millones constituye, según la presentación oficial, el mayor resultado hasta el momento de las gestiones iniciadas para recuperar compensaciones previsionales. Pero el propio Gobierno dejó claro que el problema estructural continuará abierto.

Con un déficit de $46.000 millones mensuales, 8.000 nuevas jubilaciones otorgadas en 30 meses y otros 3.000 trámites en condiciones de avanzar, la sostenibilidad de la Caja seguirá siendo uno de los principales desafíos fiscales de Entre Ríos.

Frigerio insistió en que el camino continuará combinando reclamos ante Nación, auditorías, administración interna y los efectos de la reforma previsional. “Vamos a seguir haciendo las reformas que necesita la provincia hasta que termine nuestro mandato, le moleste a quien le moleste. Y estamos mostrando resultados”, sostuvo.

La llegada de los fondos de ANSES representará así un alivio importante, aunque insuficiente para terminar con el rojo previsional. El Gobierno provincial apuesta a que la continuidad de las auditorías habilite nuevas compensaciones y que, paralelamente, las modificaciones introducidas al sistema reduzcan su crecimiento futuro.

Para Frigerio, el acuerdo alcanzado después de 30 meses fue una primera confirmación de esa estrategia. Para Bagnat, el desafío será mantener funcionando una Caja que deberá seguir incorporando beneficiarios mientras intenta contener su desequilibrio. Y para las cuentas públicas entrerrianas, la cuestión previsional continuará siendo una batalla de largo plazo, aun después de los $120.000 millones acordados con Nación. Fuente: El Once

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