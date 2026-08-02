Caputo defendió la reforma del Banco Central y aseguró que Milei será reelecto en 2027

Cambios en la política monetaria

Luis Caputo defendió la reforma del Banco Central y afirmó que busca impedir el financiamiento del gasto mediante emisión. Además, aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027 y descartó cambios en el rumbo económico.



La reforma del Banco Central impulsada por el presidente Javier Milei recibió el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el proyecto apunta a establecer límites a la emisión monetaria que perduren más allá de la actual gestión. El funcionario también se refirió al escenario electoral y afirmó que no tiene dudas sobre una reelección del mandatario en 2027.

Caputo explicó que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central pretende evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión de dinero para financiar el gasto público. Según sostuvo, el objetivo del Ejecutivo es consolidar reglas monetarias que trasciendan los cambios políticos.

En ese sentido, consideró que el financiamiento mediante emisión representa un “impuesto inflacionario” y planteó que las nuevas disposiciones deberían tener una perspectiva de largo plazo. “El proyecto apunta a los próximos 30 años y no solamente a los próximos cuatro”, afirmó.

Caputo anticipó una reelección de Milei en 2027

Durante la entrevista, el ministro de Economía también analizó el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales y manifestó su confianza en la continuidad del actual jefe de Estado.

“No tengo ni siquiera una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027”, expresó Caputo. Además, cuestionó las previsiones que anticipaban posibles dificultades económicas durante un año electoral y aseguró que el Gobierno buscará evitar episodios de inestabilidad como los registrados en otros procesos electorales.

El funcionario vinculó esa expectativa con la continuidad del programa económico y señaló que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá ocupando un lugar central. Según explicó, sostener el superávit fiscal requiere tanto decisión política como capacidad técnica.

El equilibrio fiscal y el rol del Presidente

Caputo remarcó que la administración nacional mantendrá como prioridad el equilibrio fiscal y ubicó al Presidente como la figura fundamental para garantizar la continuidad de ese rumbo.

“Por los próximos cinco años, la persona fundamental es el Presidente”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda al referirse a la conducción del programa económico.

Consultado sobre su propio futuro y la posibilidad de permanecer en el Ministerio de Economía durante un eventual segundo mandato de Milei, relativizó la importancia de su continuidad. “Los ministros somos todos fusibles y ninguno es imprescindible”, sostuvo. Asimismo, descartó iniciar una carrera política pese a las versiones sobre una eventual candidatura.

“Hay dólares para todos”

Otro de los puntos abordados por Caputo fue la situación del mercado cambiario. El ministro aseguró que actualmente existen condiciones para que tanto particulares como empresas accedan a divisas.

“Hay dólares para todos”, afirmó al describir la situación cambiaria. Según explicó, quienes busquen ahorrar en moneda estadounidense pueden hacerlo, al igual que las compañías que necesiten adquirir dólares para importar bienes o distribuir dividendos.

Foto: Archivo.

Además, sostuvo que existe una oferta suficiente de divisas y destacó las compras realizadas por la autoridad monetaria. “Hoy hay exceso de dólares, al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día”, señaló.

Qué dijo Caputo sobre la mora bancaria

El ministro también se refirió al incremento de la mora entre usuarios del sistema financiero y consideró que la situación podría comenzar a mejorar a partir de las alternativas ofrecidas por las entidades bancarias.

Según indicó, algunos bancos comenzaron a ofrecer refinanciaciones con tasas menores y plazos más extensos para los clientes que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. No obstante, aclaró que el Gobierno no intervendrá directamente en esas negociaciones por tratarse de acuerdos entre privados, indicó Los Andes.

Caputo reconoció que el Ejecutivo mantiene conversaciones con entidades financieras para facilitar alternativas de refinanciación. En ese marco, volvió a defender la continuidad del programa económico y presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una herramienta destinada a limitar la emisión monetaria más allá del mandato de la actual administración. Fuente: El Once

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