Coca-Cola deberá pagar más de $5 millones a un consumidor por una botella con un objeto extraño

Fallo de la justicia

La Justicia confirmó que Coca-Cola deberá pagar más de $5 millones tras comprobarse la presencia de un cuerpo extraño dentro de una botella cerrada. La responsabilidad recayó sobre la embotelladora Reginald Lee S.A.



Coca-Cola deberá pagar más de $5 millones a un consumidor que compró una botella en cuyo interior fue encontrado un cuerpo extraño sólido y de aspecto pedregoso. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la responsabilidad de Reginald Lee S.A., embotelladora del producto comercializado en La Plata.

El episodio se remontó al 19 de marzo de 2022, cuando el hombre adquirió cinco botellas retornables de vidrio de un litro de Coca-Cola en un supermercado de City Bell. Según quedó expuesto en el expediente, consumió las primeras tres sin advertir inconvenientes.

Al beber de la cuarta botella, aseguró haber percibido una sustancia arenosa y posteriormente sufrió un cuadro de gastroenteritis aguda por el que necesitó asistencia médica. Más tarde revisó la quinta unidad, que todavía permanecía cerrada y conservaba intacta su tapa de fábrica, y observó un elemento extraño en su interior.

Guardó la botella cerrada para realizar una pericia

Ante el hallazgo, el consumidor decidió conservar la quinta botella sin abrir para que pudiera ser sometida posteriormente a una pericia. El elemento encontrado fue descripto como un cuerpo sólido con apariencia pedregosa.

El hombre realizó además un reclamo mediante el servicio de atención al cliente de Coca-Cola y mantuvo diferentes intercambios con representantes de la compañía. Las partes intentaron alcanzar un acuerdo conciliatorio, aunque las negociaciones no prosperaron.

Frente a esa situación, el consumidor inició una demanda amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor. Como elementos probatorios incorporó fotografías, actas, el comprobante de compra, un certificado médico y certificaciones notariales.

Qué determinó la Cámara

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la responsabilidad de Reginald Lee S.A., empresa encargada del embotellado del producto comercializado en esa zona de la provincia de Buenos Aires.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Ernesto Lucchelli y Alejandra Tevez. Si bien la compra había ocurrido en City Bell, partido de La Plata, la causa tramitó ante la Justicia Nacional en lo Comercial, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la actualización de los montos reconocidos por daño moral y al contemplar honorarios y gastos derivados del proceso judicial, el importe total que deberá afrontarse ronda los 5 millones de pesos.

Por qué otra empresa quedó afuera del reclamo

Durante el trámite judicial también se determinó que Coca-Cola FEMSA S.A. no tenía responsabilidad sobre el producto involucrado en el episodio.

La firma quedó excluida del reclamo debido a que no era la encargada de fabricar ni comercializar esa bebida en La Plata. En consecuencia, el tribunal estableció que la responsabilidad correspondía exclusivamente a Reginald Lee S.A.

La resolución delimitó de esa manera qué empresa debía responder dentro de la cadena involucrada en la fabricación y comercialización del producto adquirido por el consumidor, consignó InfoCielo.

La defensa de la embotelladora

Reginald Lee había rechazado la existencia del defecto denunciado y sostuvo durante el proceso que “era técnicamente imposible que un cuerpo extraño saliera de su planta”. Para fundamentar su postura, presentó argumentos relacionados con los controles de calidad implementados durante el proceso productivo.

Sin embargo, los magistrados mantuvieron la responsabilidad de la compañía por la botella cerrada en la que efectivamente se comprobó la existencia del cuerpo extraño. El hecho de que el envase conservara su cierre de fábrica fue uno de los aspectos relevantes del caso.

Distinta fue la decisión respecto de la cuarta botella, en la que el consumidor aseguró haber encontrado una sustancia arenosa antes de sufrir gastroenteritis. Debido a que ese envase no fue sometido a una pericia, el tribunal no consideró probado ese episodio con el mismo alcance. Fuente: El Once

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