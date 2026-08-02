Ángelus

El papa León XIV se refirió a la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” tras los intentos masivos de ingreso desde Marruecos.

El papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta, después de que miles de personas intentaran ingresar al enclave español desde Marruecos durante los últimos días. El Pontífice pidió encontrar soluciones basadas en la “paz, estabilidad y justicia” ante una situación que dejó víctimas fatales y mantiene movilizadas a las autoridades.

León XIV se pronunció este domingo luego del rezo del Ángelus, desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro y quienes siguieron la celebración a través de los medios de comunicación, dedicó unas palabras en español a los acontecimientos registrados en la frontera.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, expresó el Papa.

Intentos masivos de ingreso desde Marruecos

La situación se agravó durante el 30 y 31 de julio, cuando se produjo un intento masivo de entrada a Ceuta por parte de migrantes procedentes de Marruecos. Muchas personas intentaron alcanzar territorio español a nado, en medio de un operativo desplegado en la zona fronteriza.

Las cifras sobre la magnitud del episodio permanecían sin unificar. Fuentes de las fuerzas de seguridad indicaron que unos 73.500 migrantes habrían regresado a Marruecos y contabilizaron inicialmente 71 víctimas fatales. Otras estimaciones difundidas posteriormente elevaron la cantidad de fallecidos hasta 84.

Sin embargo, el Ministerio del Interior de España no confirmó esas cifras. Las estimaciones oficiales mencionadas hasta el momento señalaron más de 48.300 retornos frente a un volumen de entre 50.000 y 60.000 ingresos, por lo que continuaban existiendo diferencias respecto de los números divulgados por otras fuentes.

El Papa volvió a pedir por la paz

Además de referirse específicamente a Ceuta, León XIV amplió su mensaje a las poblaciones que padecen las consecuencias de los conflictos armados alrededor del mundo. El Pontífice reclamó mantener presentes tanto las guerras con mayor repercusión internacional como aquellas que reciben menor atención.

“Continuemos rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos. Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, especialmente a los más débiles e indefensos: niños, ancianos y enfermos”, manifestó.

Asimismo, agregó: “Que el Señor consuele a quienes sufren y bendiga la labor de quienes llevan ayuda y consuelo”. De esta manera, renovó uno de los llamados que viene realizando ante los diferentes enfrentamientos que permanecen activos en distintos puntos del mundo.

La preocupación por los conflictos internacionales

Entre los escenarios que mantienen la atención internacional se encuentra la guerra en Ucrania. Nuevos ataques atribuidos al ejército ruso dejaron al menos ocho víctimas, mientras continuaron las hostilidades y los esfuerzos diplomáticos para intentar encontrar una salida al conflicto.

También se informó sobre un atentado suicida ocurrido en Moscú frente a un establecimiento donde se encontraba el jefe de la aviación militar rusa. De acuerdo con la información difundida, el ataque provocó la muerte de tres personas.

En ese contexto, el mensaje de León XIV volvió a poner el foco especialmente sobre las víctimas civiles y los sectores considerados más vulnerables. También reconoció la tarea de quienes trabajan en la asistencia de las poblaciones alcanzadas por guerras y otras situaciones de emergencia.

León XIV viajará a Asís

Finalmente, el Pontífice dirigió su atención hacia Asís, donde el próximo jueves 6 de agosto está previsto que mantenga un encuentro con los jóvenes participantes del “Go! Franciscan Youth Meeting 2026”, junto con integrantes de las órdenes religiosas franciscanas, publicó NA.

El Papa recordó además la solemnidad del Perdón de Asís. La indulgencia plenaria, obtenida por san Francisco del papa Honorio III en 1216 después de una visión en la Porciúncula, podrá obtenerse hasta este lunes 3 de agosto en iglesias parroquiales y franciscanas de todo el mundo.

“Demos gracias al Señor por este gran don y hagamos tesoro de él, especialmente en el octavo centenario del ‘Tránsito’ del Pobrecillo de Asís, que precisamente en la Porciúncula ha fallecido el 3 de octubre de 1226”, expresó León XIV al finalizar su mensaje. Fuente: El Once

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