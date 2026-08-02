El tiempo en Entre Ríos: cómo estará la primera semana de agosto y cuándo llega una fuerte irrupción de aire frío

Pronóstico para los próximos días

El tiempo en Entre Ríos tendrá jornadas cambiantes durante la primera semana de agosto, con lluvias a mitad de semana y un marcado descenso térmico desde el viernes. El pronóstico.

El tiempo en Entre Ríos estará marcado por importantes cambios durante la primera semana de agosto, con períodos de inestabilidad, posibles lluvias y una fuerte irrupción de aire frío hacia el próximo fin de semana. El descenso térmico alcanzará a buena parte del centro de Argentina y podría favorecer nuevamente la aparición de heladas.

Este domingo 2 de agosto se presentó como una de las jornadas más estables después de las tormentas y del descenso de temperatura registrados durante el comienzo del fin de semana. Para Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20 °C, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

A lo largo de la jornada dominó el ambiente fresco durante las primeras horas, mientras que por la tarde las temperaturas alcanzarán valores más templados. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender y se ubicará alrededor de los 15 grados.

El lunes aumentará la inestabilidad

Las condiciones comenzarán a modificarse nuevamente durante el lunes 3 de agosto. De acuerdo con el pronóstico del SMN para Paraná, la temperatura mínima rondará los 13 grados y la máxima alcanzará aproximadamente los 21 °C, con un incremento progresivo de la nubosidad.

Durante la madrugada y la mañana no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, el panorama cambiará en la segunda mitad del día, cuando las probabilidades de lluvias se ubicarán entre el 10% y el 40%, principalmente durante la tarde y la noche.

El cielo permanecerá con abundante nubosidad y no se descartan chaparrones o tormentas aisladas. De esta manera, el lunes marcará el comienzo de un período con mayor inestabilidad que podría extenderse durante las jornadas siguientes.

Lluvias previstas para mitad de semana

El meteorólogo Sergio Jalfin anticipó a Elonce que el panorama seguirá siendo cambiante durante los primeros días de la semana. Las proyecciones indican que las mayores posibilidades de precipitaciones se concentrarán entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.

“La semana próxima va a estar inestable algunos días, algunas lluvias que pueden ser, por ejemplo, el día 4 y el día 5, a mitad de semana y después de eso va a ir mejorando con un marcado descenso de la temperatura”, indicó durante una entrevista con el programa Moviendo el avispero, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

Según explicó, las jornadas estarán caracterizadas por una alternancia entre nubosidad, períodos de inestabilidad y precipitaciones asociadas al avance de otro frente frío. Luego, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, pero acompañadas por un cambio considerable en las temperaturas.

Una masa de aire frío llegará hacia el viernes

El cambio más importante de la semana se produciría hacia el viernes 7, cuando una fuerte irrupción de aire frío avanzará sobre la franja central de Argentina. El fenómeno provocará un marcado descenso térmico y devolverá condiciones plenamente invernales después de algunos días con registros relativamente templados.

“Sobre todo a mitad o final de la próxima semana nuevamente se espera un ingreso de aire frío bastante marcado al centro de Argentina, así que van a volver los días fríos y también las heladas”, anticipó Jalfin.

El especialista agregó que la mejoría del tiempo estará acompañada por vientos del sector sur. “La próxima semana va a estar muy intercalado con días nublados por momentos, inestables, algunas lluvias a mitad de semana por otro frente frío y después de eso sí ya el tiempo irá mejorando más cerca del fin de semana próximo con viento del sur y ambiente mucho más frío”, precisó.

El invierno todavía tiene recorrido

Las temperaturas más elevadas registradas durante algunas jornadas recientes pudieron generar condiciones similares a las de la primavera, pero los especialistas remarcaron que estas variaciones son habituales y que todavía resta una parte importante de la temporada invernal.

“El invierno está todavía muy muy maduro. O sea, recién pasó un mes de invierno, queda todavía bastante recorrido, más allá de algunos días cálidos y eventos de tormentas, el frío va a estar volviendo”, afirmó Jalfin a Elonce.

De esta manera, la primera semana completa de agosto tendrá dos etapas bien diferenciadas en Entre Ríos: inicialmente predominarán la nubosidad y la inestabilidad, con posibilidades de lluvias entre lunes y miércoles, mientras que hacia el final de la semana el ingreso de viento sur favorecerá una mejora de las condiciones y un descenso pronunciado de las temperaturas. El próximo fin de semana volvería así a presentar características plenamente invernales. Fuente: El Once

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