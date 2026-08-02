Inflación de julio: proyectan un rebote del IPC y explican qué presionó sobre los precios

Expectativa por el dato que difundirá el INDEC

La inflación de julio se ubicaría entre 1,8% y 2,1% y podría interrumpir la tendencia descendente. Turismo, vacaciones de invierno, alimentos y el Mundial presionaron sobre el IPC.

La inflación de julio podría registrar un leve rebote y poner en pausa la tendencia descendente que había llevado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) por debajo del 2% mensual en junio. Las principales consultoras privadas proyectaron una variación de entre 1,8% y 2,1%, con el turismo, las vacaciones de invierno y algunos alimentos entre los factores que ejercieron mayor presión sobre los precios.

El dato adquirirá especial relevancia después de que junio cerrara con una inflación del 1,9%, el menor registro desde agosto de 2025. Las estimaciones privadas mostraron diferencias acotadas, aunque varias ubicaron el índice nuevamente por encima del 2%, lo que representaría una interrupción transitoria del proceso de desaceleración.

La evolución de los últimos meses había mostrado una reducción sostenida. Después del 3,4% registrado en marzo, el IPC descendió al 2,6% en abril, se redujo al 2,1% durante mayo y finalmente perforó el piso del 2% en junio, cuando alcanzó el 1,9%.

Las proyecciones para la inflación de julio

Las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas ubicaron la inflación de julio en un rango de entre 1,8% y 2,1%. C&T proyectó un resultado similar al de junio y detectó que tanto la inflación núcleo como los componentes estacionales tuvieron una incidencia algo mayor, mientras que los precios regulados permanecieron moderados.

Uno de los principales factores que explicó la dinámica del mes fue el incremento de los servicios vinculados al turismo. A la habitual demanda generada por las vacaciones de invierno se sumó en esta oportunidad el impacto del Mundial 2026, especialmente sobre el precio de los pasajes aéreos.

“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, explicó C&T.

Alimentos también presionaron sobre el índice

En alimentos y bebidas, C&T calculó un incremento del 1,6%, inferior al observado durante el mes anterior. La reducción en el precio de algunas frutas colaboró con esa moderación, aunque otros productos mantuvieron variaciones positivas durante julio.

En bienes y servicios varios, en tanto, sobresalieron los aumentos registrados en artículos de tocador y todavía se observó el efecto del incremento de los cigarrillos aplicado durante junio. El resto de las categorías presentó variaciones cercanas al 1,4%, con un comportamiento similar al del mes anterior.

La excepción estuvo en indumentaria, donde se produjeron bajas relacionadas con el comienzo de las liquidaciones de temporada. Ese comportamiento ayudó a compensar parcialmente los incrementos registrados en otros componentes del IPC y tuvo incidencia en las diferentes proyecciones privadas.

EcoGo proyectó una inflación del 2,1%

EcoGo fue una de las consultoras que estimó un quiebre de la tendencia descendente. Su cálculo ubicó la inflación mensual en 2,1%, lo que implicaría un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado oficialmente en junio y devolvería al indicador al nivel observado durante mayo.

Durante la cuarta semana de julio, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,5%. A partir de ese comportamiento, la consultora estimó que la inflación de los alimentos dentro del hogar se habría ubicado alrededor del 2% durante el mes.

Al incorporar los alimentos consumidos fuera del hogar, que registraron una variación del 0,6%, la estimación para todo el rubro quedó en 1,8%.

“Transcurridas las primeras cuatro semanas del mes, la estabilidad en los rubros de mayor volatilidad estacional, sumada a la baja en indumentaria por la liquidación de temporada de invierno, permitió que el índice general cerrara esta semana 0,1 p.p. por debajo del registro de la semana anterior”, señalaron.

Esperan que el rebote sea transitorio

La Fundación Libertad y Progreso coincidió con la posibilidad de que julio presente una aceleración transitoria. La entidad atribuyó ese movimiento principalmente a los factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno y al comportamiento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Pese a esta posible interrupción del sendero descendente, desde la entidad proyectaron que la desaceleración podría retomarse durante los próximos meses. “De cara al segundo semestre, creemos que los precios van a retomar nuevamente el sendero de desinflación que venían transitando, asentándose por debajo de una variación del 2% intermensual”, consideró el economista Julián Neufeld.

Equilibra presentó la estimación más baja entre las consultoras consideradas y proyectó una inflación del 1,8%. El cálculo contempló una aceleración de alimentos y bebidas no estacionales, que habrían pasado de una variación del 0,9% al 1,4%, pero ese incremento sería compensado por otros componentes.

Qué factores podrían mantener el IPC debajo del 2%

Según Equilibra, la fuerte reducción registrada en algunos productos estacionales favorecería una nueva desaceleración del índice general. Estos componentes habrían bajado desde el 3,4% hasta aproximadamente el 2%, impulsados principalmente por las rebajas de precios en indumentaria.

Los precios regulados, por su parte, habrían registrado un incremento cercano al 2% mensual. La combinación de esos movimientos permitiría que el IPC permaneciera por debajo de la barrera del 2%, aunque por apenas una décima, y prolongara así el sendero descendente iniciado después de marzo.

El resultado será observado especialmente por el Gobierno nacional, que busca consolidar el proceso de desinflación como uno de los principales indicadores de su programa económico. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “el camino es el correcto, no quiere decir que sea fácil, pero es lo adecuado”.

Cuándo se conocerá la inflación oficial

Antes del dato oficial de julio, el Banco Central de la República Argentina difundirá el próximo jueves 6 de agosto el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El informe permitirá conocer las previsiones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras sobre la evolución de los precios y otras variables económicas, publicó NA.

La atención quedará puesta posteriormente en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que difundirá el IPC correspondiente a julio el próximo 13 de agosto. El dato determinará finalmente si se interrumpió la desaceleración observada durante los últimos tres meses o si la inflación consiguió mantenerse nuevamente por debajo del 2%.

Así, las estimaciones privadas anticiparon un escenario ajustado: unas décimas definirán si julio significó una pausa en la desaceleración o un nuevo avance en el proceso de reducción del IPC. Mientras algunas mediciones apuntaron al 2,1%, otras estimaron hasta 1,8%, por lo que el dato oficial del INDEC será determinante para conocer la evolución que tuvieron los precios durante el comienzo del segundo semestre. Fuente: El Once

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