La NASA eligió a los cuatro astronautas que prepararán el próximo alunizaje

Exploración espacial

El vuelo está previsto para 2027 y realizará ensayos de encuentro y acoplamiento entre Orion y prototipos desarrollados por Blue Origin y SpaceX. La operación permitirá preparar los sistemas necesarios para el próximo alunizaje tripulado.



La NASA confirmó la tripulación principal de Artemis III, el próximo vuelo tripulado de su programa de exploración lunar. La misión está programada para 2027 y tendrá como escenario la órbita terrestre baja.

A diferencia de los planes iniciales, esta expedición no llevará astronautas hasta la superficie de la Luna. Su objetivo será realizar pruebas complejas con la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje que desarrollan Blue Origin y SpaceX.

Los ensayos serán fundamentales para Artemis IV, prevista para 2028 como la primera misión tripulada destinada al polo sur lunar. La agencia espacial comprobará el funcionamiento conjunto de tecnologías que posteriormente serán utilizadas fuera de la órbita terrestre, según la información oficial de la NASA.

Los cuatro astronautas de Artemis III

Randy Bresnik será el comandante y tendrá a su cargo la coordinación general de las operaciones. Será su tercer viaje al espacio, después de participar en la misión STS-129 del transbordador Atlantis y desempeñarse como comandante de la Expedición 53 en la Estación Espacial Internacional.

El italiano Luca Parmitano ocupará el puesto de piloto y se convertirá en el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea asignado al programa Artemis. El equipo se completará con Andre Douglas, quien realizará su primer vuelo espacial, y Frank Rubio, poseedor del récord estadounidense de permanencia consecutiva en el espacio con 371 días.

Douglas y Rubio trabajarán como especialistas de misión durante las verificaciones técnicas y operativas. La NASA también designó a Bob Hines como suplente, quien entrenará junto con el grupo y podrá incorporarse si alguno de los integrantes principales queda imposibilitado de participar.

Cómo será la misión Artemis III

El cohete Space Launch System despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con la nave Orion y sus cuatro ocupantes. Una vez alcanzada la órbita terrestre baja, los sistemas del vehículo serán sometidos a diferentes controles antes de iniciar las maniobras previstas.

Orion intentará encontrarse y acoplarse con las versiones experimentales de los módulos desarrollados por Blue Origin y SpaceX. La planificación contempla una permanencia aproximada de dos días junto al primer vehículo y cerca de una jornada con el prototipo de Starship.

La expedición podría extenderse durante unas dos semanas, aunque la duración definitiva dependerá de la coordinación de los distintos lanzamientos. Durante ese período, la NASA evaluará hardware, software, comunicaciones, propulsión e interfaces entre las naves antes de autorizar las futuras operaciones lunares. Fuente: El Once

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