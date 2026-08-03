Proponen que los comedores escolares se abastezcan con producción de Entre Ríos

Debate por los comedores escolares

El Foro de Políticas Públicas presentó una propuesta para que la alimentación escolar priorice productos elaborados en Entre Ríos y promueva mayor participación comunitaria en el seguimiento del sistema.



Los comedores escolares de Entre Ríos podrían abastecerse con alimentos producidos en los 17 departamentos si prospera una propuesta presentada por el Foro de Políticas Públicas, que plantea fortalecer la producción local y ampliar la participación de la comunidad en el seguimiento de la asistencia alimentaria destinada a las escuelas.

La iniciativa fue difundida en medio del debate sobre el sistema de provisión de alimentos para los establecimientos educativos de la provincia. Según el documento, el objetivo no es intervenir en la discusión sobre las adjudicaciones de las licitaciones, sino aportar una alternativa basada en la identidad productiva entrerriana y en un esquema considerado más sostenible.

El Foro de Políticas Públicas sostuvo que Entre Ríos cuenta con condiciones para abastecer la demanda alimentaria escolar mediante su propia producción agroalimentaria.

Aprovechar la producción de los 17 departamentos

El documento destacó que la provincia dispone de una amplia variedad de alimentos distribuidos en sus 17 departamentos, entre ellos cítricos, leche y productos lácteos, carnes avícolas, huevos, arroz, nueces, duraznos y harinas de maíz y trigo, además de la producción ganadera.

Según el análisis presentado, esa diversidad permitiría cubrir buena parte de las necesidades alimentarias de los comedores escolares utilizando productos de origen provincial.

Asimismo, desde el Foro de Políticas Públicas señalaron que, aunque Entre Ríos no posee la escala productiva de provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, cuenta con una fortaleza diferencial basada en la calidad de sus alimentos y en la posibilidad de articular la producción, distribución y consumo dentro del territorio provincial.

Más participación comunitaria

Como parte de la propuesta, el Foro de Políticas Públicas planteó que la producción entrerriana sea la principal proveedora de alimentos para las escuelas.

Además, propuso incorporar a las cooperadoras de padres en las tareas de acompañamiento y control del sistema, implementar herramientas tecnológicas para monitorear la distribución de los alimentos y mantener al Estado provincial como responsable de la coordinación y supervisión del programa.

En el diagnóstico, el documento consideró que la modalidad actual de asistencia alimentaria “no responde plenamente a las necesidades” y planteó la necesidad de fortalecer el tejido social mediante una mayor participación de la comunidad y el impulso a la producción local.

Una mirada sobre el sistema alimentario escolar

Finalmente, el Foro de Políticas Públicas sostuvo que la asistencia alimentaria escolar representa una oportunidad para consolidar la identidad productiva de Entre Ríos, fortalecer el desarrollo local y garantizar alimentos de calidad para los estudiantes.

El documento concluyó que un esquema basado en la producción provincial permitiría, además, promover la participación ciudadana y contribuir a la formación de futuras generaciones vinculadas al desarrollo productivo y social de la provincia. Fuente: El Once

https://es.scribd.com/document/1069337458/Propuesta-del-Foro-de-Politicas-Publicas#from_embed

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com