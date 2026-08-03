Rige un alerta para cinco departamentos entrerrianos por tormentas fuertes y granizo

Meteorología

El SMN emitió un alerta amarilla que alcanza a cinco departamentos entrerrianos este lunes. Prevén tormentas fuertes, abundante lluvia, ráfagas, granizo e intensa actividad eléctrica.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de Entre Ríos, que tendrá vigencia durante la tarde de este lunes. El fenómeno alcanzará a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según informó el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad y algunas podrían ser fuertes. Los fenómenos se desarrollarían principalmente durante las horas de la tarde.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo, abundantes lluvias en períodos cortos e intensa actividad eléctrica, por lo que se recomendó mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Cuánta lluvia se espera

De acuerdo con el reporte oficial, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros en las zonas alcanzadas por la advertencia.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional aclaró que estos registros podrían ser superados de manera puntual, especialmente en aquellos sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por ese motivo, se aconsejó tomar precauciones ante la llegada de las tormentas.

Paraná tendrá un lunes inestable y anticipan nuevas lluvias durante la semana

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa para este lunes una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día. De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima rondaría los 13 grados y la máxima llegaría a los 21.

Durante la mañana se espera la presencia de neblinas, sin probabilidades significativas de precipitaciones, con una temperatura cercana a los 14 grados, y mayor presencia de nubosidad.

El panorama comenzaría a cambiar durante la tarde, ya que la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzaría allí su registro máximo previsto para la jornada, con unos 21 grados.

Posibles lluvias hacia la noche

Para la noche del lunes, el SMN anticipóa lluvias y mantuvo la probabilidad de precipitaciones. En ese momento, el termómetro descendería hasta aproximadamente los 16 grados. Los vientos se mantendrían entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día.

Las condiciones de inestabilidad continuarían el martes 4. Según el pronóstico difundido, durante la madrugada existiría entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias, mientras que durante el resto de la jornada el cielo permanecería mayormente nublado. Las temperaturas oscilarían entre los 14 y los 17 grados. Fuente: El Once

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