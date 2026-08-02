Últimos días para la recategorización de ARCA: qué ocurre si dejan pasar la fecha

Monotributo

Los monotributistas deberán revisar los ingresos, gastos y restantes parámetros registrados durante los últimos 12 meses. Si correspondía modificar la categoría y no realizan el trámite, el organismo podrá intervenir de oficio y reclamar diferencias en las cuotas.



El plazo para efectuar la recategorización del monotributo ante ARCA finalizará el miércoles 5 de agosto. Hasta esa fecha, los contribuyentes deberán revisar los parámetros de su actividad durante los últimos 12 meses y determinar si corresponde permanecer en la misma categoría, subir o bajar de escala.

La gestión se realiza dos veces al año, durante febrero y agosto. Para definir la categoría deben considerarse los ingresos brutos, los alquileres devengados, la superficie utilizada y el consumo de energía eléctrica, según la actividad desarrollada.

No todos los monotributistas están obligados a completar el procedimiento. Quienes, después de realizar la evaluación, continúan dentro de la misma categoría no deben efectuar ninguna presentación. Tampoco corresponde recategorizarse cuando todavía no transcurrieron seis meses desde el alta.

Qué ocurre si no se realiza la recategorización

Cuando el contribuyente debía cambiar de escala y deja vencer el plazo, ARCA puede iniciar una recategorización de oficio. Para hacerlo, el organismo cruza los datos declarados con información sobre facturación, compras, gastos y movimientos bancarios.

Si detecta que esos valores superan los límites de la categoría registrada, puede asignar una nueva y calcular las diferencias económicas correspondientes. La modificación también impactará sobre el importe mensual que deberá pagarse en los períodos posteriores.

El contribuyente será notificado en su Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento. En esa comunicación podrá consultar los motivos de la decisión y la categoría determinada por el organismo.

Si considera que existe un error, tendrá la posibilidad de apelar mediante el servicio “Presentaciones Digitales”. El planteo deberá realizarse dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la notificación.

Cómo completar el trámite en ARCA

Para iniciar la recategorización se debe ingresar al portal del Monotributo de ARCA con CUIT y clave fiscal. Luego, hay que seleccionar la opción “Recategorizarme” y revisar la información correspondiente al último año de actividad.

El sistema mostrará la categoría actual y solicitará confirmar la facturación acumulada, junto con los restantes parámetros que correspondan. Mediante la modalidad simplificada, la plataforma puede exhibir automáticamente los ingresos registrados, aunque será responsabilidad del usuario comprobar que la información sea correcta.

Una vez cargados los datos, el sistema informará la categoría correspondiente. Si se produce una modificación, el contribuyente podrá descargar la nueva credencial con los valores actualizados. Fuente: El Once

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