90 Años de Historia, Educación y Compromiso

Nogoyá

En el salón Autores Nogoyaenses de la Biblioteca Popular Fermín Chávez se llevó a cabo una charla en conmemoración de los 90 años de la Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna”, con una gran convocatoria de vecinos que acompañaron este significativo encuentro para poner en valor la historia y el legado educativo de nuestra ciudad.

La disertación estuvo a cargo de la profesora Silvina Cepeda, con la presentación de la ex rectora Silvia Paz de Aladio, quienes compartieron reflexiones y recorridos sobre el rol fundamental de la institución a lo largo del tiempo.

Acompañaron la actividad la viceintendente Desiree Peñaloza y el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz.

Un reconocimiento a una institución que forma parte de la historia viva de Nogoyá.