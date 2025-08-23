Agustín Canapino se quedó con la pole del TC en Buenos Aires: cómo les fue a los entrerrianos Werner, Martínez y Bonelli

En una fecha tan clave por la definición de la clasificación a la Copa de Oro de la categoría más longeva del automovilismo argentino, el “Titán de Arrecifes” logró su cuarta pole del año al girar en 1:29.036 en el circuito Nº4 del Oscar y Juan Gálvez.

Agustín Canapino volvió a brillar en la clasificación del TC. Foto: ACTC.

Camaro tuvo el 1-2 gracias al sólido desempeño de Christian Ledesma, quien quedó a 200 centésimas del Canning Motorsport de Canapino. En tercer lugar, quedó Juan Martín Trucco.

¿Cómo les fue a los entrerrianos en la clasificación del TC en Buenos Aires?

Mariano Werner salió en el primer grupo y fue el que mejor resultado tuvo al concluir en la séptima colocación de la clasificación. Terminó a 0.574 del mejor tiempo.

Un paso por detrás quedó Agustín Martínez, quien regresó luego de una larga inactividad tras su golpe en las TC Pick Up. Cabe destacar que este último sufrió un despiste en uno de sus últimos giros, donde quedó a la espera de evaluar daños pese a no rozar el “muñeco” de contención.

Con otro Ford Mustang, Nicolás Bonelli también salió en el segundo grupo y quedó muy lejos de la clasificación. Terminó 18º, a más de un segundo del tiempo de Canapino. Deberá realizar una gran remontada para soñar con ingresar entre los 12 mejores del campeonato.

¿Cómo largarán las series?

Mariano Werner correrá en la primera serie del domingo, donde saldrá de la segunda fila junto a Mauricio Lambiris, por detrás de Canapino y Marcelo Agrelo.

En el caso de Agustín Martínez, hijo del “Gurí”, lo hará en la segunda desde la tercera colocación. Estará emparejado junto a la Dodge Challenger de Martín Vázquez. Por detrás de Ledesma y Elio Craparo.

En la tercera serie, Bonelli largará en la sexta posición junto a Alfonso Domenech (Dodge). Por delante, largarán Juan Martín Trucco, Julián Santero, Germán Todino y Marcos Quijada. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com