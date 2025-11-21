Aldana Masset no alcanzó la final de Miss Universo y recibió elogios: “demostró qué es ser argentina”

Sin embargo, según se confirmó en la noche de la gala, no logró ingresar al grupo de candidatas que accedieron a la etapa decisiva del concurso, quedando fuera de la selección que definiría a las finalistas.

Balance y proyección

Aunque no accedió al cuadro final del certamen Miss Universe, la participación de Masset dejó un saldo positivo. Representó al país con presencia, entusiasmo y una identidad marcada. Su paso por la competencia internacional le abre puertas para consolidar una proyección más allá del mundo de los certámenes.

Para Argentina, implica esperar una nueva edición para volver a soñar con la corona, pero también valorar que la representante mostró profesionalidad y supo capitalizar su visibilidad.

Como señaló Masset durante su coronación nacional: “Lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen”.

Expectativa y desempeño

Masset tuvo un gran desempeño como representante de Argentina y pese a no acceder a la instancia final, había generado grandes expectativas tanto en el ámbito nacional como internacional. Medios especializados la señalaban como una de las favoritas por sus condiciones de pasarela, presencia escénica y trayectoria.

Durante las instancias preliminares sobresalió con su presentación: en la prueba de traje de baño lució un bikini verde que fue objeto de atención en redes sociales, y su figuración llegó incluso al perfil oficial de Miss Universe.

También afrontó la prueba de traje típico con un diseño inspirado en elementos del folklore argentino, lo que reforzó su identidad nacional en el escenario internacional.

Apoyo en redes y repercusión

A pesar de no haber logrado clasificación, Masset recibió una fuerte ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores y figuras del ambiente elogiaron su carisma, profesionalismo y el impecable trabajo realizado durante la preparación.

Usuarios expresaron mensajes como “Ella salió y demostró qué es ser argentina”.

En su perfil oficial de Instagram (@aldumasset) viene compartiendo el detrás de escena de su preparación, la experiencia en Tailandia y su mensaje de autenticidad.

Trayectoria y contexto nacional

La entrerriana, modelo profesional, asesora de imagen, excantante de la banda “Agapornis” e influencer, había sido coronada como Miss Universo Argentina en mayo de 2025, tras vencer entre 30 candidatas.

Su recorrido incluye una primera participación en el certamen nacional en 2019, experiencia que le permitió volver con más formación.

Además, Masset habló públicamente sobre una condición personal: convive desde la infancia con alopecia, una realidad que por años le generó inseguridad y que hoy plantea como mensaje de fortaleza e inclusión.

Argentina tendrá que esperar una nueva edición para volver a soñar con la corona, mientras que Aldana cierra su paso por Miss Universe dejando una imagen positiva y consolidando su proyección internacional. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com