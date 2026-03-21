Alerta por tormenta para departamentos entrerrianos

Meteorologia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para Diamante – La Paz – Nogoyá – Paraná – Villaguay, Victoria, Gualeguay que rige para este sábado.

Según el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Además estará afectado el centro-norte de Santa Fe, con extensión hacia el oeste de Uruguay. En estas zonas, las tormentas podrían volver a presentar características de moderada a fuerte intensidad.

Desde el punto de vista agropecuario, este escenario implica una distribución irregular de las lluvias, con sectores que podrían recibir aportes significativos en cortos períodos, generando tanto beneficios hídricos como posibles excesos puntuales.

Pausa temporaria y refuerzo de la inestabilidad con descenso térmico

El domingo se perfila como una jornada de transición, con una disminución temporaria de los fenómenos en varias regiones. Sin embargo, esta pausa será breve dentro de un patrón atmosférico muy dinámico.

Entre el lunes y el martes se espera un nuevo fortalecimiento de las lluvias y tormentas, que volverán a impactar sobre el centro y norte del país antes de desplazarse definitivamente hacia el norte argentino, manteniendo activa la franja del litoral.

Detrás del frente frío, la rotación del viento al sector sur impulsará un descenso de las temperaturas, llevando los valores nuevamente a parámetros normales para marzo. Este cambio será clave para moderar las elevadas temperaturas previas y acompañará la evolución del sistema, indica Meteored.

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