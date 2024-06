Alimentos Almacenados: para Cáritas, fue “una vergüenza” y pidió que investiguen

Declaraciones

El presidente de Cáritas cuestionó duramente la retención de alimentos que hizo el gobierno. Avaló las auditorias, pero expresó “hay gente que necesita comer”. En tanto, Bullrich cruzó a la Justicia

El presidente de Cáritas Argentina, Carlos Tissera, calificó como “una vergüenza” la retención de alimentos por parte del gobierno de Javier Milei. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó a la Justicia por sus decisiones en este caso.

“Tendrán que investigar naturalmente porque esto está judicializado. Esto es triste y en Argentina, por favor. Hay una canción de iglesia de un cura correntino que dice: ‘No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan’. Esto es un gran escándalo”, aseveró al resaltar que “lo importante ahora es que se está distribuyendo”. Pero dijo: “todo lo otro que pasó, para mí, es una vergüenza. Es triste”.

“Está bien que se tenga que auditar y todo lo que sea por cualquier cosa que haya rara, pero mientras tanto hay gente que necesita comer“, sostuvo monseñor.

Al ser consultado por su vínculo con las autoridades actuales, el referente de Cáritas alegó: “Tengo diálogo con el Gobierno. La gente de Cáritas hace mucho tiempo que trabaja. Los proyectos tienen burocracia. Hay permanente diálogo con los ministerios”. Además, lamentó que con la salida del Gobierno del ex secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, Cáritas hayan perdido un interlocutor con el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

En esta misma línea expuso sobre el funcionario que fue echado: “Algunos permanecen más allá de los gobiernos y los cambios políticos. Ahora estamos viendo con quién hay que hablar, porque el que estaba no está más. Pablo de la Torre. Desde el primer momento que asumió ya estábamos en diálogo con él”.

Y detalló sobre la gran cantidad de grupos que ayudan a la gente: “Le dijimos que Cáritas es apenas un granito de arena pero hay muchas instituciones o ongs que se están poniendo hace tiempo al hombro la asistencia alimentaria. Ya lo veníamos venir y no tenemos toda la plata del Gobierno”.

Para Bullrich, la “Justicia tomó decisiones que no están en sus capacidades”

Sobre este tema, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó a la Justicia en decisiones administrativas del gobierno. “ Lo que hizo la Justicia al meterse en las decisiones administrativas del gobierno es tomar decisiones que no están en sus capacidade s”, sostuvo Bullrich.

La ministra explicó: “Todo bien, que la Cámara ratifique (la cautelar del juez Sebastián Cassanello) pero no es la Cámara la que va a repartir los alimentos, no sabe cuántos hay que guardar para una emergencia, no sabe que no estaban vencidos. Eso precisa de un estudio, de un tiempo”.

Acto seguido, la funcionaria se explayó: “Denunciamos una máquina de hacer dinero, de explotar a la gente, de generar una situación de esclavización moderna. Le facilitamos la tarea a la Justicia. Había una corrupción enorme. Frente a esto hubo una embestida de los mismos movimientos. Había alimentos que estaban en distintos galpones y no estaban vencidos, lo puedo asegurar porque estuvo nuestra policía”.

1 Plan del Gobierno para repartir los alimentos

Por pedido de la Justicia, el Ministerio de Capital Humano presentó el jueves 6 de junio el plan de reparto de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli, Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán. El ministerio anunció que elevará el caso a la Corte Suprema para apelar el fallo del juez Sebastián Casanello, argumentando que la Justicia “se entrometió” en atribuciones del Poder Ejecutivo.

El plan presentado abarca más de 5 mil toneladas de alimentos. Se priorizará la mercadería cercana al vencimiento, que será distribuida a través de la organización CONIN. Entre estos alimentos se encuentra un lote de leche en polvo con fecha de vencimiento en julio. El resto de la mercadería será distribuida en las escuelas más vulnerables, seleccionadas por la nueva secretaria de Niñez y Familia, Yanina Lembo. (Con información de Perfil y Radio Mitre)

