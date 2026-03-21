Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia: qué dice el comunicado de Telefe

El episodio fue dado a conocer en el programa de Mariana Fabbiani, donde el periodista Guido Záffora brindó los primeros detalles. Según explicó, la actriz se encuentra en observación en el Sanatorio Las Lomas, luego de haber sido derivada alrededor del mediodía.

De acuerdo a la información difundida, Del Boca venía manifestando distintos malestares desde su ingreso al reality, incluyendo problemas de presión arterial y afecciones intestinales. Incluso, había solicitado estudios médicos por cuenta propia al no sentirse en buen estado.

Durante la transmisión del programa, la actriz llegó a comentar en voz baja a sus compañeras que algunos parámetros de sus análisis “no habían dado bien”, momento tras el cual la emisión fue interrumpida.

El traslado se produjo siguiendo el protocolo del programa: al detectarse valores preocupantes en un control de presión, el equipo médico decidió su derivación inmediata. La situación generó nerviosismo en la actriz, quien fue contenida por profesionales antes de salir de la casa.

Tras lo ocurrido, Telefe difundió un comunicado oficial en el que explicó: “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica”.

Por estas horas, la continuidad de la actriz en el reality permanece en duda y dependerá de su evolución médica. Mientras tanto, la noticia mantiene en vilo a sus seguidores, atentos a nuevas actualizaciones sobre su estado de salud. Fuente: El Once

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